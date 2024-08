L’ex M5s Carelli in tv: “Hanno piazzato parenti e amanti. L’ho visto coi miei occhi”. Maiorino: lo querelo (video)

Volano gli stracci tra ex eletti nel Movimento 5 stelle, anche in diretta televisiva: come accaduto su La7 dove il giornalista Emilio Carelli, già parlamentare grillino e portavoce del Movimento, ha attaccato pesantemente la ormai ex collega di partito Alessandra Maiorino.



“Nel Movimento c’è stato il tradimento degli ideali iniziali – ha accusato l’attuale direttore de L’Espresso -. Le persone elette nel 2018 sono state quelle più fragili e più succubi alle tentazioni della vecchia politica. Non hanno avuto le capacità e le competenze per portare avanti gli ideali, tentate da poltrone per amici, parenti e amanti”.

#coffeebreak Lite in diretta tra l’ex M5S Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, e la pentastellata Alessandra Maiorino che minaccia querela https://t.co/7dUy2xjCqY — La7 (@La7tv) August 23, 2024

Le parole di Carelli hanno fatto infuriare la senatrice del M5s, in collegamento con la trasmissione. “Hai brigato per un posto all’Agcom – ha detto – grazie a me è stata indicata un’altra persona”.

“Carelli ci attacca perché non ha avuto la nomina all’Agcom”

Poche ore dopo la trasmissione è anche arrivata una infuocata nota della stessa Maiorino. “Durante la trasmissione Coffee Break di questa mattina Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, si è improvvidamente lanciato in accuse gravissime e indistinte verso il M5S e tutti i suoi esponenti, accusandoci di tradimento e di non aver fatto altro che piazzare “amici, cugini, fratelli e amanti” in posti di potere. Accuse gravissime e non circostanziate che Carelli ha lanciato evidentemente per vendetta”. Così in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. “Lo ricordiamo tutti, con il cappello in mano, a convocare riunioni di noi parlamentari per convincerci a indicare lui come nostro candidato Agcom. Piano poi saltato grazie alla convergenza dei Gruppi sulla mia proposta di indicare invece una indipendente di comprovata competenza, come la professoressa Elisa Giomi. Anche il nome della professoressa, accanto al mio, è stato infangato, in quanto nella medesima trasmissione Carelli l’ha definita una mia “amica”.

Per tutte queste gravissime accuse infondate e scaturite solo dal livore di non aver ottenuto quello che gli era probabilmente stato promesso da Luigi Di Maio – prosegue nella nota -, darò mandato ai miei legali di querelare Carelli per diffamazione. Un personaggio che non avrebbe mai dovuto avvicinarsi al M5S e che rappresenta tutto ciò che siamo nati per contrastare”, conclude.