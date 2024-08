La Senna colpisce ancora: ricoverato l’irlandese Wiffen, in gara nella 10 km. E sono tre

Le acque della Senna hanno fatto un’altra vittima: l’olimpionico irlandese Daniel Wiffen, vincitore ai Giochi 2024 di due medaglie nel nuoto, ha fatto sapere di essere stato costretto “a precipitarsi” in ospedale a Parigi per un problema allo stomaco, dopo aver preso parte alla 10 km nella Senna. L’oro degli 800 stile libero e medaglia di bronzo dei 1500 avrebbe dovuto essere il portabandiera dell’Irlanda durante la cerimonia di chiusura di domenica, ma non si è presentato. “Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, sono incredibilmente deluso di aver perso l’opportunità di essere portabandiera ieri sera”, ha scritto Wiffen su X. “Ieri sono corso in ospedale perché non stavo molto bene a causa di un batterio per il quale sono in cura, e ora mi sento meglio”.

Wiffen ha preso parte venerdì alla ‘maratona’ maschile di 10 chilometri di nuoto nella Senna, finendo 18/o con il tempo di 1 ora e 58 minuti. Gli organizzatori dei Giochi francesi, da parte loro, hanno tenuto a sottolineare che i suoi problemi di salute non dovrebbero essere automaticamente attribuiti al fiume e, in ogni caso, augurato a Wiffen “una pronta guarigione”, affermando di non essere a conoscenza di “legami accertati tra la malattia e la qualità dell’acqua della Senna”. “La qualità dell’acqua nel giorno della maratona di nuoto maschile è stata considerata ‘molto buona’ o ‘eccellente’ in tutti e quattro i punti di test e ben entro le soglie stabilite da World Aquatics”, hanno affermato gli organizzatori in una nota. Almeno tre atleti su più di cento che hanno preso parte al triathlon maschile e femminile il 31 luglio hanno riportato un malore dopo essersi tuffati nella Senna durante la tappa di nuoto dell’evento.

Tra loro c’era anche la triatleta belga Claire Michel, che ha avuto bisogno di rincorrerre a cure mediche dopo aver sofferto per tre giorni di vomito e diarrea a causa di un virus. Sabato scorso, invece, aveva fatto sapere di stare male, con diarrea e vomito dopo aver gareggiato nella 10 km femminile, la nuotatrice tedesca Leonie Beck.