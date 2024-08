“Italiani fascisti, non ci fanno imbrattare Ponte Sisto”: l’incredibile protesta di un’afroamericana a Roma (video)

Il titolo del video pubblicato su TikTok, che in queste ore sta girando sui cellulari di molti utenti stupefatti si potrebbe intitolare: Un’afroamericana a Roma. Al posto dell’americano a Roma dell’indimenticabile Alberto Sordi c’è una ragazza proveniente dagli Usa che gira un video di denuncia.

Gravissimo episodio di razzismo a Roma: un gruppo di ragazzi, sicuramente “fascisti”, ha impedito a questa donna di imbrattare il patrimonio culturale della città. pic.twitter.com/kRwuBKnoJn — Francesca Totolo (@fratotolo2) August 10, 2024

Che cosa le è accaduto di così grave e disdicevole nella Capitale? Sul ponte che arriva a piazza Trilussa, luogo di ritrovo dei giovani, a pochi passi da Trastevere e nel cuore della movida romana, la ragazza con una sua amica, ha tentato di imbrattare Ponte Sisto, opera edificata nel 1475, con qualche scritta, per immortalare la sua presenza. “Tanto lo fanno tutti”, si è giustificata la giovane.

L’afroamericana a Roma si lamenta del razzismo subito

A interrompere i propositi vandalici, due ragazzi romani che le hanno invitate a non farlo. Da qui la reazione furibonda della giovane afroamericana, che ha denunciato il razzismo subito a Roma. Come se uno stop agli atti vandalici volesse dire una qualche forma di razzismo o di discriminazione. Idee molto confuse delle due ragazze. Su X, c’è l’ulteriore spiegazione dei fatti da parte di uno dei protagonisti italiani della vicenda. Francesco spiega di essere uno dei due giovani tacciati di razzismo per avere appunto invitato le signorine a un minimo di rispetto per i luoghi altrui. Il video, intanto, è virale sui Social. Il buon senso, purtroppo, non è diventato virale. Anzi, latita.