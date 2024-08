Imane Khelif medaglia d’oro: Ronzulli dice “il pugile”, Marianna Aprile s’infuria: “E’ una donna!” ( video)

Nella serata in cui Imane Khelif vinceva l’oro nella boxe, categoria -66kg femminili alle Olimpiadi 2024 di Parigi, su “La 7″ andava in onda la polemica tra la parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli, e la giornalista Marianna Aprile. La pugile “intersex” ieri sera ha sconfitto in finale la cinese Liu Yang vincendo ai punti tutti e tre i round, ma le polemiche sulle sue caratteristiche fisiche e la precedente esclusioni dai mondiali di New Delhi del 2023, nonché sul ritiro di Angela Carini, non si placano.

Nel corso della puntata di “In Onda” la Ronzulli ha definito “il pugile”, e non la “pugilessa”, al femminile, Imane Khelife, ma è stata immediatamente rimbeccata dalla conduttrice Marianna Aprile, che s’è indignata: “Ma è una donna! Non può dire il pugile…”. La Ronzulli però ha fatto notare che non tutti la pensano come la giornalista…