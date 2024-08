Il giornalista le chiede una frase contro Vannacci, Myriam Sylla non abbocca e lo ribalta (video)

Le ragazze del volley hanno trovato lunedì all’aeroporto di Milano Linate un’accoglienza trionfale: microfoni indirizzati soprattutto per le due azzurre strumentalizzate dal Pd e c’è già chi pregustava la risposta sopra le righe di Myriam Sylla a Roberto Vannacci. Il generale additato come nemico numero uno dell’integrazione in Italia. Ma la campionessa olimpica non è caduta nel trabocchetto. E non si è prestata al gioco. Anzi, ha ribaltato il giornalista di Repubblica.

La campionessa olimpica Myriam Sylla zittisce il giornalaio di Repubblica che le fa una domanda su Vannacci. pic.twitter.com/FFPW6cyaBo — 🦢🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✝️‏ن (@ArmoniosiAccent) August 12, 2024

L’azzurra al giornalista di Repubblica: “Non mi interessa questa domanda”

“Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi”. Così la pallavolista Myriam Sylla, al rientro in Italia all’aeroporto di Linate con la squadra di volley femminile italiana e al collo la medaglia d’oro, risponde alla domanda dei cronisti che chiedono un opinione sulle parole di Roberto Vannacci sulla compagna di squadra Paola Egonu.

“Lo Ius soli non serve, Egonu e Sylla sono italiane da quando hanno 15 anni”

Una bella lezione di stile, che arriva mentre il Pd insiste sullo Ius soli sulla scia delle campionesse olimpiche. Come ha affermato il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenendo ad Agorà Estate su Raitre, “è l’integrazione che deve portare la cittadinanza, non il contrario. Queste Olimpiadi hanno dimostrato che lo ius soli non serve. Paola Egonu e Myriam Sylla hanno ottenuto la cittadinanza rispettivamente a 15 e 16 anni. Oggi la legge prevede questo e in Europa non c’è un Paese che applichi lo ius soli come lo intende la sinistra”.