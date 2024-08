Gli F-16 possono cambiare le sorti della guerra in Ucraina (e smascherano il bluff di Putin sul nucleare)

Per un pugno di F-16. Un anno di guerra, il primo, passato a chiedere agli alleati di assicurare la copertura aerea. Poi altri sei mesi per convincere la Nato a non opporsi, e solo alla vigilia del secondo anniversario dell’aggressione russa il via libera. Ora i tanto attesi caccia da combattimento hanno cominciato a sfrecciare sui cieli ucraini, per proteggere le città. Gradualmente, i primi piloti dell’aviazione ucraina che hanno completato l’addestramento in Europa e negli Stati Uniti stanno coprendo i cieli di Odessa e di Kyiv, preparandosi al peggio al confine orientale.

Mentre in Sudamerica si profila la terza fase dell’attacco al mondo occidentale da parte delle autarchie della Brics, con il caos calmo del Venezuela conseguente alle contestate elezioni presidenziali, e l’Iran si prepara a lanciare i suoi droni su Israele, il pluriricercato dalla Corte penale internazionale Vladimir Putin comincia a fare i conti con una realtà in Ucraina che non si sarebbe mai aspettato. A corto di armi, sempre più impopolare a livello mondiale, se non come junior partner di Cina, India, Nord Corea e Venezuela appunto.

Ma non è certo finita e Zelensky lo sa. “Voglio ringraziare le nostre brigate, i soldati e i comandanti che stanno usando tutte le loro energie per distruggere il nemico, soprattutto impiegando i nostri droni”. Ha postato su X il presidente ucraino nel messaggio di martedì sera, consapevole che il sistema aereo guidato dagli F-16 per essere pienamente efficace richiederà qualche settimana ancora. Certo è che la minaccia di usare l’arma nucleare nel caso i caccia fossero stati utilizzati si è rivelata un’altra bufala del Cremlino.

Gli ucraini spingono adesso gli alleati a permettere loro di fermare gli attacchi russi prima che partano. Perché mentre atlete e atleti ucraini continuano a vincere medaglie olimpiche, con la popolazione sportiva di tutte le discipline decimata dalle uccisioni sul campo di guerra, i russi continuano a seminare il terrore tra la popolazione ucraina con attacchi indiscriminati.

Non si arrende l’Ucraina e continua con il suo presidente a sensibilizzare il mondo sulla necessità di fermare i bombardamenti alla partenza già sul territorio russo. Subito, prima che arrivino a colpire innocenti, come accaduto più volte in queste ultime settimane su tutto il territorio ucraino. Ci sono voluti quasi due anni e mezzo prima che fossero operativi gli F-16 in Ucraina e molti morti potevano essere evitati se gli alleati avessero reagito con maggiore tempestività. E all’approssimarsi del terzo anniversario di guerra, tanto quanto la Prima guerra mondiale in Italia, è arrivato il momento per le democrazie occidentali di dimostrare al mondo di poter essere un modello di società capace di difendere efficacemente i propri valori, senza farsi intimidire dalle autocrazie contemporanee. Sempre più dilaganti.

*Università Lumsa