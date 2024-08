“Giorgia, stai cambiando l’Italia”: Massimo Boldi fa gli auguri a Meloni, gli haters di sinistra lo insultano

Gli haters, sul web, sono sempre dietro l’angolo, si sa, quelli di sinistra, spocchiosi e volgari, poi, non ne parliamo. Una foto di Giorgia Meloni in piscina con la figlia, per esempio, scatena commenti a dir poco violenti in chi ritiene che qualsiasi racconto non politico da parte di un esponente di destra, non abbia diritto alla condivisione. Così, sotto al post del premier, con gli auguri di buon Ferragosto agli italiani, accanto a tanti commenti garbati, ne sono apparsi anche alcuni molto sgarbati, per non dire altro. In particolare contro un noto attore italiano, già “colpevole” di simpatizzare per Berlusconi, agli occhi della sinistra…

Meloni fa gli auguri, Massimo Boldi insultato

Massimo Boldi, sotto al post della Meloni, ha commentato con un messaggio molto affettuoso, con qualche sgrammaticatura finita nel mirino degli haters. «Buon Ferragosto al nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti. E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia”. Refusi a parte, l’odio è politico, come dimostrano alcuni messaggi al commento di Boldi. “Vieni a fare il lecca culo alla Meloni per un posto in Rai”, “Che è ti serve un posto in Rai???”. “Rincoglionito!”. A Natale uscirà il nuovo film di Boldi. “Torna a fare cinepanettoni”, è un invito che arriva sotto il post. E ancora: “Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”.