“Siate felici con le persone che amate”: gli auguri di Ferragosto di Giorgia Meloni agli italiani

“Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni a corredo di una foto di lei nella piscina della masseria Beneficio a Ceglie Messapica in cui è in vacanza da giorni, mentre solleva sua figlia Ginevra dall’acqua.

Meloni e il messaggio social di Ferragosto

In paese, nel cuore della Valle d’Itria, si continua intanto ad attendere un’uscita pubblica del presidente del Consiglio tra i vicoli del centro storico e nelle diverse attività commerciali che hanno anche ripetuto l’invito.

Il premier segue gli aggiornamenti sul vertice in Qatar

Anche dalla masseria di Ceglie Messapica, dove è arrivata domenica, Meloni resta operativa anche a Ferragosto, in particolare sul fronte diplomatico: il 13 agosto, nell’ambito dei continui contatti che sta intrattenendo sulla crisi in Medio Oriente, Palazzo Chigi ha infatti fatto sapere che il presidente del Consiglio, ha avuto una nuova conversazione telefonica con il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu che segue di pochi giorni – era l’8 agosto – il colloquio con il Presidente della Repubblica Islamica d’Iran, Masoud Pezeshkian. Anche in questa occasione è stato “reiterato il forte auspicio” che si possa trovare un accordo per un cessate il fuoco “sostenibile” a Gaza e il rilascio degli ostaggi, in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. La telefonata è arrivata proprio a ridosso del round negoziale che si tiene in queste ore: Meloni ha ribadito il convinto sostegno alla mediazione guidata da Stati Uniti, Egitto e dal Qatar che ospita il vertice.