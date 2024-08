Francis Ford Coppola, si sgonfiano le accuse di molestie. La produzione: “Solo fatti artistici”

Sembrano iniziare a sgonfiarsi il caso di Francis Ford Coppola, uno dei più grandi registi della storia, accusato di avere molestato alcune ragazze, “baciandole”, durante le riprese del suo ultimo film, Megalopolis. Lo stesso regista ha fornito la sua versione in un’intervista apparsa su Rolling Stones, mentre il co-produttore ha spiegato che si è trattato di un solo episodio, che aveva lo scopo di indirizzare una scena da girare.

La difesa di Francis

Sulla vicenda delle presunte molestie sessuali si possono disegnare dei confini: Coppola non avrebbe avuto atteggiamenti sconvenienti durante l’intera direzione del film ma solo nel preparare una scena ambientata durante la notte di Capodanno in un night club.

A quanto pare il regista, per restituire l’atmosfera che desiderava per quella scena, avrebbe cominciato ad abbracciare e baciare (sulla guancia) gli attori impegnati sul set.

“Francis Ford Coppola è innocente”

“Francis camminava sul set per stabilire lo spirito della scena dando abbracci e baci sulle guance gentili al cast e agli attori secondari. Non sono mai stato a conoscenza di lamentele di molestie o cattiva condotta durante il corso del progetto”, ha detto il co-produttore esecutivo di Darren Demetre,

Le versioni contrastanti delle attrici

Versioni contrastanti sull’accaduto da parte di alcune attrici. Rayna Menz, un’attrice presente in quel momento in scena, ha confermato: “Coppola non ha fatto nulla per mettere a disagio me o chiunque altro sul set”. Al contrario, Lauren Pagone, anche lei coinvolta nella scena del night club, ha confessato a Variety: “Ero sotto shock. Non mi aspettavo che mi baciasse e abbracciasse in quel modo. Sono stata colta di sorpresa. E posso dirvi che è venuto a baciarmi un paio di volte”.

I tanti dubbi che emergono dai racconti: caso montato ad arte?

Le ultime versioni sul caso Coppola fanno venire il sospetto dell’ennesimo scandalo costruito ad arte. Un bacio sulla guancia dato a tutti gli attori(maschi compresi) pubblicamente(una sola volta e prima di una scena simile, secondo le testimonianze) può essere definito molestia? Difficile da crederci. Il regista de Il Padrino e di Apocalypse Now, due dei più grandi film della storia, si difende parlando di, “spazzatura giornalistica”. E forse(anche) stavolta ha ragione.