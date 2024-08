Ferragosto drammatico a Vico Equense: bambino di 7 anni annega nella piscina di un agriturismo

Un bambino di 7 anni, originario di Castellammare di Stabia, è annegato dopo essersi tuffato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, località turistica in provincia di Napoli, sulla costiera sorrentina. Immediati i soccorsi dei genitori e di altri, presenti in quel momento. Inutili i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento. “Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio. Per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in Villa Comunale”, ha scritto sui social Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, il paese di cui era originario il bimbo, Giuseppe Griesco. Il caos del Ferragosto aveva spinto la famiglia a scegliere l’agriturismo Castanito di Vico Equense (nella foto) e non una spiaggia sul litorale. Il bimbo, che sapeva nuotare, si è tuffato ma non è più risalito a galla.

Il mistero sul bambino annegato: malore o incidente?

Sono in corso gli accertamenti del caso ed è probabile che la salma del piccolo, originario di Castellammare di Stabia, sarà sequestrata per eseguire l’autopsia. I carabinieri, che indagano sull’episodio, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un malore o di una congestione che non avrebbe lasciato scampo al piccolo. Stando a ciò che si apprende, il piccolo sarebbe stato visto privo di sensi in acqua e soccorso dal bagnino presente nella struttura oltre che dai genitori. Nonostante i tentativi di rianimarlo però il bambino non ha più ripreso conoscenza.