Eleonora morta con il monopattino, l’autopsia: “Emorragia interna”. Proseguono gli esami tossicologici

L’autopsia di Eleonora Paveri, la 18enne morta in strada a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici “pur nell’alveo di plurime verifiche in corso su ogni aspetto della vicenda, ha evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino e verosimile causa del decesso”. Lo rende noto il sostituto procuratore di Pavia, Valentina De Stefano.

Le indagini, “anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda” spiega ancora la Procura. Eleonora era alla guida di un monopattino elettrico e dietro di lei viaggiava un’amica 17enne. Entrambe erano state trovate a terra e subito soccorse ma la 18enne è deceduta poco dopo.

Morta in monopattino, migliorano le condizioni dell’amica ferita

Stanno migliorando, intanto, le condizioni della ragazza di 17 anni caduta dal monopattino insieme ad Eleonora. La ragazza, della frazione Cascine Calderari di Certosa, nella caduta ha riportato un lieve trauma cranico e diverse contusioni: sta meglio e presto tornerà a casa.

Eleonora, una ragazza che amava il rap

Eleonora Paveri amava il rap italiano e inglese, in particolar modo Gemitaiz, i tatuaggi e i piercing e si considerava una persona affidabile, timida ma al tempo stesso aperta. Informazioni che aveva lasciato nero su bianco sull’app tellonym, dove altri utenti possono fare delle domande anonime.

La sera di domenica con la sua amica si è ritrovata con la solita compagnia davanti al centro sociale Cazzamali di via Fratelli Cervi nella zona di Pavia Ovest. E’ stata una festa come tante altre volte. Hanno ascoltato musica e bevuto qualcosa, ma senza esagerare garantiscono gli altri ragazzi. Eleonora a un certo punto si è allontanata in monopattino con l’amica. Sembra che siano andate a casa della 18enne: i suoi genitori erano in vacanza in Spagna. Poi sono risalite sul monopattino per tornare dagli altri ragazzi. Prima della tragedia.

Il sindaco di Pavia: “Un dolore immane”

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto: una famiglia e una comunità sconvolta da un fatto tragico su cui ancora si sta cercando di far luce. In momenti come questi, è fondamentale unirci nel dolore e offrire il nostro sostegno a chi è stato colpito così duramente”, queste le parole del sindaco di Pavia, Michele Lissia.