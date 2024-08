È morto Ottaviano Del Turco, il figlio: accanto a te nella burrasca. Inchiesta e gogna mediatica segnarono la sua fine politica

È il figlio Guido a dare il triste annuncio sui social: è morto Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008, ex segretario del Partito socialista italiano dal 1993 al 1994, ed ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001, nel governo Amato. «Ciao Papà, ti ho voluto bene – scrive il figlio in un post su Facebook –. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni quando il mare è andato in burrasca». I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Collelongo, il paese dove era nato.

È morto Ottaviano Del Turco: aveva 79 anni

E di burrasche, Ottaviano De Turco, ne ha affrontate tante. Nato il 7 novembre 1944, Ottaviano Del Turco aveva 79 anni. Originario di Collelongo, paesino in provincia dell’Aquila, Del Turco ha mosso i primi passi della sua carriera politica in ambito sindacale. Nel 1993 è diventato segretario nazionale del Psi, subentrando a Giorgio Benvenuto. Nel 2007, ha partecipato alla fondazione del Partito democratico. Poi, nel corso della sua attività politica, è stato coinvolto in alcune inchieste giornalistiche e giudiziarie, che l’hanno portato a dimettersi dalla guida della Regione Abruzzo, mantenuta dal 2005 al 2008.

I primi passi nel sindacato, la politica vissuta da senatore, ministro e governatore

Un caso tornato recentemente alla ribalta, quello che travolse nella bufera Del Turco in quella fase dalla sua attività politica alla guida della Regione, che proprio nei mesi scorsi era stato paragonato per la violenza mediatica subìta e le modalità giudiziarie con cui si è svolto, con la vicenda Toti. Un copione già visto: basta andare più indietro nel tempo, al 2007, e ripercorrere le orme della clamorosa vicenda che coinvolse Del Turco, ritenuto invischiato nella Sanitopoli abruzzese quando era governatore. L’inchiesta andò avanti per un decennio. Man mano decaddero tutti i reati di cui il governatore era accusato: corruzione. Concussione. Truffa. Falso e associazione a delinquere.

L’inchiesta che lo travolse alla guida della Regione Abruzzo

Alla fine Del Turco è stato ritenuto colpevole di «induzione indebita a dare o promettere utilità» e condannato in via definitiva (3 anni e 11 mesi). Ma il reato esiste solo dal 2012, introdotto dalla legge Severino. E i soldi, ha scritto Giuliano Cazzola, non sono mai stati trovati. Cazzola ha anche raccontato dell’isolamento politico subìto da Del Turco: «Quando ero deputato ho visto e sofferto l’isolamento in cui fu lasciato Ottaviano Del Turco (tra i fondatori del Pd) dopo il suo arresto il 14 luglio 2008».

Ottaviano Del Turco tra gogna mediatica e isolamento politico

E ancora. «Fui il solo a recarmi, insieme ad una collega, in visita al carcere di massima sicurezza dove era rinchiuso. Quando venne messo in libertà (in attesa del processo e quindi presunto innocente) Ottaviano si presentava alla Camera, si sedeva nel Transatlantico vicino alla buvette, e mi chiamava al telefono. Appena possibile lo raggiungevo. E osservavamo insieme i deputati del Pd compiere giri strani o passarci davanti in fretta, al massimo con un cenno imbarazzato di saluto».

Dalle dimissioni all’oblio