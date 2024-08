Chi è Moussa Sangare, il killer di Sharon: i video da rapper, X-Factor, il tiro al bersaglio in casa…

Nella casa occupata da Moussa Sangare, il 31enne fermato ieri per l’omicidio di Sharon Verzeni, a Suisio, a pochi chilometri da Terno d’Isola, gli inquirenti hanno ritrovato e sequestrato un cartone utilizzato come tiro al bersaglio con sopra disegnata una faccina.

Nell’appartamento c’era anche un ceppo da sei coltelli. Due erano ancora presenti, mentre gli altri quattro, che Sangare avrebbe portato con sé la notte dell’omicidio, sono stati ritrovati su indicazione del fermato nell’Adda. Tre erano insieme agli abiti e alle scarpe dell’uomo in un sacchetto ripescato nel fiume dai sommozzatori. Quello che “per lunghezza e larghezza della lama” è “compatibile” con le ferite sul corpo di Sharon ed è ritenuto per questo l’arma del delitto era invece stato sotterrato sull’argine dell’Adda a Medolago.

Delitto di Sharon Verzeni, l’avvocato di Moussa Sangare: “Non c’era premeditazione”

“È stanco, provato e molto dispiaciuto” Moussa Sangare, dice all’Adnkronos il suo legale, Angelo Maj, nominato nella notte, prima che l’uomo confessasse di aver accoltellato e ucciso la 33enne. Un omicidio per cui la procura contesta l’aggravante della premeditazione. “Per quello che ho visto finora non pare esserci, poi bisogna vedere. Devo studiare gli atti e vedere tutto”, ma “fino ad adesso non mi pare si possa parlare di premeditazione”, osserva il legale, che si sta interrogando anche su eventuali problemi psichiatrici del suo assistito.

“Adesso è tutto prematuro, io l’ho incontrato solo stanotte, ma viene subito il dubbio che qualcosa che non vada ci sia”, racconta. Nelle lunghe ore in caserma, dove è entrato ieri mattina come testimone e rimasto anche oggi, prima di essere portato in carcere a Bergamo, Sangare si è lasciato andare a un momento di pianto, “probabilmente – ha ipotizzato il legale – quando si è reso conto” di quel che ha fatto.