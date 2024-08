Attacco ucraino a Kursk, Putin: “Provocazione”. E accusa Kiev di estendere il fronte all’Africa

L’Ucraina ha attaccato la regione russa di Kursk. Cinque i morti finora accertati e migliaia le persone evacuate sul territorio. L’avanzata di Kiev ha scatenato le ira di Putin che ha parlato di “provocazione” e ha accusato il nemico di voler allargare il conflitto in Africa.

L’attacco di Kursk

Sarebbero cinque i morti per l’attacco delle truppe ucraine sul fronte di Kursk. “Migliaia di civili hanno lasciato la regione russa di Kursk per scappare dagli attacchi ucraini. È quanto afferma il governatore ad interim Alexei Smirnov, come riporta l’agenzia Tass. “Più di 200 persone sono state portate fuori dai territori bombardati con autobus e mezzi personali”, ha detto Smirnov, ” mentre nelle ultime 24 ore diverse migliaia di persone hanno lasciato la zona dei bombardamenti con il nostro aiuto”.

Putin: “Provocazione su larga scala da parte dell’Ucraina”

“Il regime di Kiev ha intrapreso un’altra provocazione su larga scala, sta sparando indiscriminatamente con diversi tipi di armi, comprese quelle missilistiche, contro edifici civili”. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, commentando la situazione nella regione russa di Kursk all’inizio di un incontro con i membri del governo.

Le accuse sull’Africa

Mosca ha accusato l’Ucraina di aver aperto “un secondo fronte” in Africa sostenendo “gruppi terroristici”, pochi giorni dopo che i mercenari russi di Wagner e l’esercito maliano hanno subito pesanti perdite per mano di separatisti e jihadisti nel nord del Mali.

Von der Leyen: “L’Ue finora ha dato 108 miliardi di aiuti all’Ucraina”

Il sostegno europeo a Kiev dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022, vale finora 108 miliardi di euro. A tracciare il bilancio è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su X. “L’Ue è al fianco dell’Ucraina fin dal primo giorno della guerra di aggressione della Russia. Insieme ai nostri Stati membri abbiamo fornito un sostegno pari a circa 108 miliardi di euro”, indica la leader europea. “L’Ucraina – aggiunge – prevarrà in questa guerra per la sopravvivenza. E l’Ue resterà al fianco dell’Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessario”.