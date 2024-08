Alligatore di due metri attraversa la strada in Sud Carolina: è l’effetto dell’uragano Debby (video)

Un alligatore lungo almeno due metri ha approfittato della forte pioggia figlia della tempesta tropicale Debby e ha attraversato una strada trafficata a Hilton Head Island, nella Carolina del Sud.

“C’è un alligatore di 7 piedi”, ha commentato Robert Moose Rini lunedì in un video che ha fatto il giro del web e che immortala l’alligatore che fa una placida passeggiata attraverso Pope Avenue. “Immagina di girare l’angolo e trovarti di fronte quella creatura”, ha commentato ironicamente l’autore del video.

Trascinandosi da un marciapiede all’altro, l’alligatore viene ripreso mentre fa una breve pausa per poi immergersi in un’enorme pozzanghera stradale prima di continuare la sua inquietanto passeggiata. Ulteriori filmati di Rini hanno anche mostrato un altro alligatore su un percorso diverso lungo la stessa strada.

Non solo l’alligatore: in Florida i pesci gatto nuotano nelle strade ridotte a torrenti

In un altro video, diffuso il 6 agosto, in Florida si è visto l’effetto dell’uragano Debby. Con i pesci a nuotare nelle strade, come fossero dei torrenti. I pesci gatto sono stati filmati mentre nuotavano lungo i vialetti e i cortili residenziali in alcune località della Florida prima dell’approdo di Debby come uragano di categoria 1.

Joanna Mack e suo marito sono rimasti stupiti nel vedere due pesci gatto nuotare sulla strada fuori dalla loro casa di Pinellas Park domenica. La coppia ha raccontato che i pesci sono stati probabilmente spazzati via da uno stagno vicino da forti piogge. “Viviamo qui da 10 anni e non l’abbiamo mai visto prima”, ha detto Joanna Mack.

La coppia ha usato pale e canne da pesca per aiutare a spingere i pesci verso gli scarichi delle tempeste e in acque più profonde.