Allarme uova a rischio salmonella: ecco i lotti ritirati dai supermercati dal ministero della Salute

Ventotto richiami di uova fresche da allevamento a terra e vendute con diversi marchi sono stati effettuati, a scopo cautelativo, per il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da salmonella. Lo riporta il sito web del ministero della Salute nell’apposita sezione ‘Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori’.

Conad, Amadori, Eurospin, Gesco, Smart, Del Campo, Delizie del Sole, Lactis, Ovonovo, Latteria di Chiuro, Cascina italiana. Questi sono i marchi messi sotto attenzione dal ministero della Salute per quanto riguarda le uova fresche. Sul sito del ministero sono indicati i lotti a rischio contaminazione da salmonella. Con l’avvertenza a non consumarli, a non gettare i prodotti nel cestino, ma a riportarli al punto vendita.

Uova a rischio salmonella. Ecco quali sono i lotti ritirati

Uova fresche “Cascina Italia” Categoria A, confezionate in pacchi da 6, con numeri di lotto 4700609926, 467940992, 473661992 e 4282789926. Le date di scadenza variano tra il 31 agosto, il 7, il 9 e il 12 settembre.

Le uova fresche “Cascina Italia” di allevamento a terra, vendute in confezioni da 180 pezzi, che presentano il numero di lotto 4736619926 e scadono il 9 settembre.

Uova “Latteria Chiuro” di allevamento a terra, vendute in pacchi da 6 pezzi, con i numeri di lotto 4736619926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 9 e al 12 settembre.

Uova fresche “Ovonovo” da allevamento a terra, confezionate in pacchi da 10 e 18 pezzi, che presentano i numeri di lotto 4832759926 e 4501159926 e scadono il 1 e il 5 settembre.

Uova “Lactis”, grandi e di categoria A, prodotte per Parmalat e vendute in confezioni da 6, che hanno il numero di lotto 4679409926 e scadono il 7 settembre.

Uova “Smart” fresche di categoria A, prodotte per Esselunga e vendute in pacchi di 6, che presentano i numeri di lotto 4679409926 e 4736619926 e scadono il 7 e il 9 settembre.

Uova “Delizie dal Sole” grandi, da allevamento a terra e senza antibiotici, prodotte per Eurospin Italia e vendute in confezioni da 6, con i numeri di lotto 4501159926 e 4679409926, con scadenze al 5 e al 7 settembre.

Uova “Delizie dal Sole” medie, sempre da allevamento a terra e prodotte per Eurospin Italia, vendute in pacchi da 10 pezzi, che hanno i numeri di lotto 4700629926, 4832759926 e 4282789926 e scadono il 31 agosto, il 1 e il 12 settembre.

Amadori – Uova fresche da allevamento a terra categoria A, lotti: 4700609926, 4700629926, 4736619926, 4679409926, 4832759926 con scadenze tra il 31 agosto e il 9 settembre