Zampa (senatrice Pd) fa la leonessa da tastiera contro FdI, posta una foto fake (e non si pente)

Chi lo avrebbe mai detto che la senatrice dem Sandra Zampa, già draconiana vice di Speranza al ministero della Salute, avrebbe avuto una virata social ridanciana degna di Lercio? Complice l’estate e il dibattito interno al Partito democratico che langue, la parlamentare Pd ha condiviso su X una foto social chiaramente fasulla, solo per attaccare il partito di Giorgia Meloni. La scritta (chiaramente creata al computer) su una cavalcavia, che recita: “Meglio figli unici che Fratelli d’Italia”.

Non è proprio una battuta per cui sganasciarsi dalle risate, dato che era anche fasulla, ma sui Social sono partite le doverose risposte alla Zampa. Intanto per farle notare la bufala clamorosa postata. In secondo luogo, per stigmatizzare il post da leonessa da tastiera di una senatrice della Repubblica italiana.

La Zampa inciampa sulla scritta contro FdI (e non chiede neanche scusa)

“Prendo atto che la foto è un falso – scrive la Zampa dopo le centinaia di messaggi che la avevano sbugiardata in tutti i modi – Ma la scritta resta geniale chiunque l’abbia concepita. Resto convinta che meglio figlio unico che con fratelli d’Italia”. Insomma, nessun pentimento, neanche un doveroso: “Chiedo scusa”. E stavolta la reazione social è ancora più dura e meno indulgente.

«Mia nonna diceva sempre che “la toppa è peggio del buco” Sarebbe stato meglio un bel “scusate, ho preso una cantonata”», commenta un utente.

“Guardi, senatrice – scrive un altro – forse era meglio il post di prima. Quando la smetterete di seminare odio politico con la vostra superiorità morale sarà sempre troppo tardi”.

C’è poi chi le ricorda i trascorsi da vice di Speranza, quando fu in prima fila per l’obbligo vaccinale, in prima fila contro chi esitava a vaccinarsi. “Il genio Zampa – infierisce Andre – prende atto che è falsa una scritta palesemente falsa a cui ci arrivava anche un neonato. Rendiamoci conto che questa ha imposto l’obbligo vaccinale per una questione di buon senso. Zampa e buonsenso non possono stare nella stessa frase”.

“Si vedeva lontano un miglio che fosse artefatta – si legge in un altro commento su X – anche un bambino lo avrebbe visto. Ma lo ha notato anche lei…Però intanto si posta, poi vediamo che succede”.

Definitivo il commento di Giuseppe: “Non era meglio scrivere: “scusate ho fatto una figuraccia indegna(una delle tante in carriera) perche’spinta dalla passione verso slogan (pd)idioiti???”