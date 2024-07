Terna sottoscrive con Unicredit un accordo per 200 milioni di linea di credito

Terna ha sottoscritto con Unicredit un Credit Facility Agreement Esg-linked per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata complessiva di 5 anni, con un tasso di interesse legato anche all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance. Tale linea di credito consente al gruppo di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il costante impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

Terna, un grande gruppo da tre miliardi di fatturato

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è una società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, quotata in Borsa. Ha un fatturato di circa tre miliardi di euro e circa 5.500 dipendenti. È il primo operatore di rete indipendente d’Europa e tra i principali al mondo per chilometri di linee gestite. La società possiede 26 linee di interconnessione con l’estero ed è proprietaria di SAPEI, il cavo sottomarino più profondo al mondo, lungo 435 km, con una potenza di 1000 MW.

Le linee ad alta tensione

Terna nell’ aprile 2009 ha acquistato da Enel Distribuzione S.p.A., il 100% di Enel Linee Alta Tensione S.r.l., società proprietaria di 18 583 chilometri di rete elettrica in alta tensione per un corrispettivo di 1 152 milioni di euro. Arrivando così a detenere il 98,5% della rete nazionale . Per la gestione di queste reti Terna ha applicato fin dal 2009 lo stesso metodo dell’Enel, ossia la concessione in gestione tramite bandi nazionali ad aziende terze.

Un fatturato in continua crescita

Il fatturato della società è in continua crescita e nel 2002 ha sfiorato i tre miliardi (2.964,5 milioni) con u utile netto pari a ben 857 milioni. Il presidente del consiglio di amministrazione è Igor De Biasio mentre l’amministratore delegato del gruppo( e direttore generale) è Giuseppina Di Foggia.