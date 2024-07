Tajani e Salvini azzerano le polemiche: “Il governo è unito e va avanti, nessun rischio dall’Ue”

Le diverse posizioni in Europa non comportano alcun rischio per il governo in Italia. A smontare l’idea di un esecutivo in bilico per le scelte europee di Forza Italia e Lega ci hanno pensato direttamente Antonio Tajani e Matteo Salvini. Entrambi, dopo le fibrillazioni che hanno percorso i due partiti negli ultimi giorni, hanno infatti rassicurato apertamente sul fatto che “arriveremo a fine legislatura”.

Tajani e Salvini confermano: nessuna difficoltà nel governo

Intercettato dai cronisti a Bruxelles, dove si trova per il Consiglio Affari Esteri, Tajani ha risposto “assolutamente no” a chi gli chiedeva se ci saranno difficoltà nella maggioranza dopo il voto di giovedì scorso a Strasburgo. “Arriveremo a fine legislatura”, ha sottolineato il vicepremier e leader azzurro, ricordando che “è sempre stato chiaro che ci sono posizioni diverse”. “Apparteniamo a famiglie diverse, noi della maggioranza di governo in Italia, ma questo non ha alcuna ricaduta sull’attività di maggioranza e di governo. Forza Italia ha fatto sempre il suo dovere, è sempre stata in prima fila per realizzare il programma di governo, senza creare alcuna turbolenza, mai, all’interno della maggioranza. Abbiamo sempre difeso i nostri valori, abbiamo sempre difeso le nostre idee”, ha aggiunto.

Il leader azzurro: “Posso rassicurare gli italiani, nessun problema nella tenuta della maggioranza”

Tajani, quindi, ha ricordato che “abbiamo sottoscritto un patto con gli elettori, intendiamo arrivare fino alla fine della legislatura con la maggioranza di centrodestra alla quale siamo legati, dalla quale siamo partiti, della quale Silvio Berlusconi è stato il fondatore fin dal 1994: governiamo Regioni e città insieme, governiamo il Paese”. “Il tema Europa è un tema che non riguarda l’attività di politica interna, l’applicazione e la trasformazione in fatti concreti del programma con il quale ci siamo presentati ai cittadini. Quindi – ha concluso – posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza. Ci sono differenti valutazioni sulla situazione europea: Forza Italia è un partito europeista, lo abbiamo sempre detto. Rimaniamo coerenti con le nostre idee”, conclude.

Salvini: “Il governo lavora tanto e bene, lo farà fino alla fine della legislatura”

Anche Salvini, a margine di un evento a Catania, ha ribadito che “il governo lavora tanto e bene, e lavorerà fino all’autunno del 2027”. E, esattamente come Tajani, ha ricordato che “in Europa abbiamo posizioni diverse, da sempre”. “Io penso – ha aggiunto – che questa Commissione sia partita malissimo perché i cittadini hanno chiesto il cambiamento e loro si sono riproposti con le stesse facce. E pensare che ci siano tasse per 100 miliardi di euro l’anno per gli italiani è qualcosa che da ministro e da italiano non mi lascia tranquillo”. “Però la Lega, in Italia e in Europa, visto che siamo il terzo gruppo, difenderà il diritto al lavoro, alla salute e al risparmio degli italiani”, ha concluso.

Lupi: “Il centrodestra è forte e coeso, normale in coalizione confrontarsi e discutere”

Sul tema è intervenuto anche Maurizio Lupi. “Il centrodestra è forte e coeso: l’appartenenza a differenti famiglie politiche europee era nota da tempo e non avrà ricadute in Italia, né sulla tenuta della maggioranza né sul governo. In una coalizione – ha detto il presidente di Noi moderati – è normale confrontarsi e talvolta discutere, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo: rendere l’Italia ancora più forte in Europa e sostenere la crescita ed il rilancio dell’economia”.