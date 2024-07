Stupri delle cuginette di Caivano, condannati anche tre minorenni: 9 e 10 anni di carcere

Per gli stupri di Caivano arrivano altre condanne, che stavolta riguardano i minorenni coinvolti nel terribile fatto dello scorso anno. Sì è chiuso oggi il fascicolo processuale per i tre imputati minori che avevano scelto il rito abbreviato: sono stati condannati rispettivamente a 10 anni e 8 mesi il primo, e a 9 anni gli altri due imputati. Sono in totale sette i minorenni coinvolti negli abusi compiuti la scorsa estate nei confronti di due cugine di 12 e 10 anni. Gli altri hanno scelto il rito ordinario. La sentenza di oggi è giunta al termine di una breve seduta di consiglio. La scorsa settimana sono stati condannati in primo grado anche i due maggiorenni coinvolti nell’azione delittuosa a 12 e 13 anni di detenzione.

La parte civile: “Ne vincitori, ne vinti”

“Siamo compiaciuti dell’esito raggiunto, ma non dobbiamo dimenticare che, trattandosi di imputazioni di minori, non ci sono né vincitori né vincitori”. Così l’avvocato Clara Niola, legale della madre di una delle due cugine vittime di abusi a Caivano, ha commentato la sentenza con cui il tribunale per i minorenni di Napoli .”Il contesto di povertà educativa – ha detto ancora l’avvocato – in cui hanno avuto luogo i fatti, è un contesto sociale ed umano non supportato da giusti interventi (nonostante ve ne siano stati), e le violenze sono state poste in essere perché sganciate da una dimensione di rispetto per l’altro. Questi eventi fanno da monitor a noi tutti, per poter offrire sempre di più ai nostri giovani dei modelli positivi di riferimento da imitare, coi quali potersi confrontare per evitare che altre vicende analoghe possano verificarsi. Con ciò senza dimenticare le famiglie di tutti i minorenni, a vario titolo coinvolti, da supportare in percorsi di sostegno umano”, ha concluso Clara Niola.

La difesa farà appello

“Non appena avremo letto le motivazioni della sentenza del giudice Polito, presenteremo appello”. Si tratta della breve dichiarazione di Giovanni Cantelli, avvocato di G.M. diciassettenne, dopo la lettura del dispositivo che ha condannato il suo assistito a 10 anni per le violenze commesse ai danni delle cuginette.

Gli stupri di Caivano

Due bambine di 10 e 12 anni furono vittima di un vergognoso stupro di gruppo a Caivano proprio la scorsa estate. Un fatto che scosse l’opinione pubblica e registrò la reazione forte del governo Meloni con una serie di provvedimenti ad hoc per il quartiere che oggi è destinatario di forti investimenti sociali.