Alle finali di “Illumina Caivano” istituzioni e giovani insieme: una grande festa dello sport

Gol, schiacciate e sorrisi. Una festa di sport a Caivano per le finali dei tornei della cittadinanza. Prima del fischio d’inizio c’è stato spazio per una partita di calcio a 5 tra una selezione di Sport e Salute, nelle cui fila hanno giocato il presidente Marco Mezzaroma e l’Ad Diego Nepi Molineris, contro una rappresentativa dell’Esercito. Subito dopo via alle gare per le coppe.

“Illumina Caivano”: una grande festa dello sport

Ai due tornei “Illumina Caivano”, organizzati dal collettivo di giovani di Caivano “I Care” in collaborazione con il commissario straordinario di governo, Fabio Ciciliano e Sport e Salute, hanno preso parte giovani over 15 anni di Caivano e le rappresentanze delle forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e vigili urbani.

Comunità e istituzioni: un legame che si rafforza

L’evento è nato non solo con lo scopo di promuovere la passione per lo sport, ma per rafforzare anche i legami tra la comunità e le istituzioni. Mezzaroma e Nepi hanno premiato le due squadre vincitrici.