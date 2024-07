Spiaggia di Rhode Island invasa da insetti giganti: sui Social scattano i post apocalittici (video)

Sabato pomeriggio da film horror sulla spiaggia di Rhode Island, dove un gigantesco sciame di insetti giganti ha fatto scappare i bagnanti. I riferimenti apocalittici alla invasione delle cavallette della Bibbia non sono mancati, anche se stavolta si trattava di enormi libellule.

Fenomeno biblico sulla spiaggia di Rhode Island

Come riporta il New York Post, lo sciame sterminato di libellule è appparso sulla spiaggia di Misquamicut a Westerly: la nuvola di insetti ha iniziato a ronzare sulla spiaggia, sotto ombrelloni e sedie, oltre i volti e tra le gambe dei villeggianti.

I video dalla spiaggia mostrano i bagnanti che si rilassano prima dell’arrivo delle libellule, riempiendo l’area affollata. Si sentono urla e grida mentre gli insetti volano. Le persone corrono a ripararsi dallo sciame. “Mi stavo godendo una bella giornata a Misquamicut State Beach fino a quando non abbiamo sopportato un’apocalisse di libellule”, ha detto Stephanie Martin a WCVB.

Uno sciame di libellule può arrivare a miliardi di esemplari

Il fenomeno avvenuto a Rhode Island, il più piccolo degli Stati degli Usa all’interno della regione del New England, non è così raro: gli sciami di libellule tendono a formarsi quando gli insetti si riproducono nei mesi estivi o dopo che gli insetti più piccoli di cui si nutrono sono stati lanciati in aria da perturbazioni meteorologiche o dall’attività umana, secondo WBUR.

Dragonflies invade Rhoad Island pic.twitter.com/HMPwRFonzi — Jake Shields (@jakeshieldsajj) July 29, 2024

Le migrazioni delle libellule sono comuni in Nord America durante la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Le singole libellule negli sciami possono arrivare a miliardi e i gruppi possono essere così grandi da venire rilevate persino dai sistemi radar.

Le libellule si nutrono prevalentemente di zanzare e di altri insetti, ma sono anche in grado di aggredire piccoli animali come i colibrì.