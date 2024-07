Osimhen il colpo dell’estate: 100 milioni dagli sceicchi “francesi”. E Lukaku va al Napoli

Victor Osimhen si prepara a lasciare Napoli e ancora una volta saranno i soldi arabi del Psg a consentire al club di De Laurentiis una favolosa plusvalenza. L’operazione dell’estate sembra ormai fatta. Il centravanti nigeriano, capocannoniere nell’anno dello scudetto, ha le valigie pronte per sbarcare nel club di proprietà dei qatarioti, che da oltre un decennio spende cifre stratosferiche nel sogno, mai avverato, di vincere la Champions League.

L’affare Osimhen

25 anni, atleticamente impressionante, spesso indisciplinato, Victor Osimhen era arrivato nella città partenopea nell’estate del 2020. Pagato 70 milioni(in realtà 50 grazie a delle contestate cessioni per venti milioni oggetto di un’indagine in corso) , sarà venduto meno della clausola rescissoria firmata lo scorso dicembre: non 130 ma 100 milioni. Questo sembra l’accordo trovato tra i due club che frutterà al Napoli una plusvalenza di 86 milioni a bilancio. Per l’attaccante(che a Napoli guadagnava 11 milioni l’anno) pronto un ricco quinquennale da settanta milioni complessivi. Tutti felici, tutti contenti.

Lukaku al suo posto

Il club ex campione d’Italia che dopo una stagione disastrosa si è affidato ad Antonio Conte sostituirà il bomber con il prediletto dell’allenatore salentino: Romelo Lukaku. Il belga già tricolore con l’Inter e passato da una stagione alla Roma dovrebbe costare intorno ai 25 milioni. Il Chelsea che lo acquistò nel 2021 per 110 milioni vuole liberarsene( ha un ingaggio di altri due anni a dodici milioni netti). Possibile che accetti una decurtazione e un triennale complessivo da venti milioni pur di raggiungere il suo allenatore preferito nella città più calda d’Italia dal punto di vista calcistico.

Mercato povero, inglesi tirchi

Il resto del calciomercato vive di affari al di sotto degli standard. Le squadre inglesi(quelle che storicamente muovono soldi) sono ferme. Anche le grandi(Inter e Juventus soprattutto) devono fare i conti con la necessità di ridurre gli ingaggi. Exor ha fato sapere a Giuntoli che negli anni la Juve dovrà chiudere il bilancio a zero: mai più ricapitalizzazioni, mentre l’Inter si muove soprattutto tra gli svincolati. Il Milan è vicino all’acquisto di Morata, mentre la Roma continua a corteggiare Federico Chiesa. Qualche botto ci sarà. Forse.