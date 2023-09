L’ira di Osimhen contro il Napoli per il video che lo deride: cancella tutte le foto in azzurro. E l’agente minaccia querele

Viaggia velocemente verso la rottura traumatica il rapporto tempestoso fra il calciatore del Napoli, Victor Osimhen e la società sportiva di De Laurentis accusata ieri sera dall’agente del nigeriano, Roberto Calenda, di aver deriso il giocatore con un video su Tik Tok, subito dopo rimosso.

Dal contenuto apparentemente razzista, in realtà si tratterebbe di un trend (#coconut) in voga in questi giorni sul social cinese.

Consiste nell’abbinare, attraverso la app di editing video della piattaforma, le proprie immagini alla canzoncina per bambini “I’m a coconut (traduzione=sono una noce di cocco)”

Ieri in serata il procuratore di Osimhen era furibondo tanto da annunciare querele: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”.

“Un fatto grave – ha continuato irritato Calenda – che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news“.

Poi la bomba: “Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare @victorosimhen9“, concludeva Calenda.

Il video che rimbalza su X ironizza sull’errore commesso da Osimhen a Bologna: nel match di domenica dove l’attaccante nigeriano ha sbagliato un calcio di rigore nella ripresa.

La gara si è chiusa sullo 0-0. E il bomber, protagonista del Napoli scudettato nella scorsa stagione, ha chiuso la gara anzitempo con un battibecco con l’allenatore Rudi Garcia per la sostituzione nel finale di partita.

Oggi la seconda puntata della vicenda.

Dopo le parole del suo agente, Osimhen ha cancellato quasi tutte le foto in azzurro dai social dal suo profilo Instagram, in particolare quelle dei festeggiamenti dello scudetto, decidendo, inizialmente, di non seguire più il profilo social del club per poi ripensarci qualche ora dopo.

Presenti le immagini personali e con la maglia della Nigeria, mancano tutte le altre più recenti relative al tricolore.

Ora Osimhen sembrerebbe pretendere le scuse pubbliche e ufficiali da parte del club e una netta presa di distanza da quanto accaduto.

Lo strappo al momento è evidente: si attendono ulteriori sviluppi.

La crisi nei rapporti col Napoli ha un peso tanto più significativo in questo momento in cui non è ancora nero su bianco il rinnovo di contratto.

Il giocatore attraverso i suoi rappresentanti sta trattando a oltranza sin da questa estate: con l’accordo attuale in scadenza nel 2025, una eventuale rottura rischia di essere il preludio a una cessione in estate o magari addirittura a gennaio.Insomma se fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, ora le strade del Napoli e di Victor Osimhen potrebbero davvero separars.Prima il rigore fallito e la vittoria mancata a Bologna, poi la sostituzione mal digerita e i primi attriti con Garcia. Infine, il video postato dal club sui social che ha fatto infuriare l’attaccante, creando una spaccatura che potrebbe non rimarginarsi più.

Ora l’addio di Osimhen diventa possibile già a gennaio secondo gli esperti di Better e Goldbet, che vedono a quota 5 la partenza del nigeriano nella prossima sessione di mercato.