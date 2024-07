Lara Magoni: “Da quando ho evitato la Salis mi arrivano insulti e minacce: coinvolta anche la mia famiglia”

Lara Magoni, campionessa olimpica di slalom nel 1984, è europarlamentare di Fratelli d’Italia, appena eletta. Tra poco lascerà il consiglio regionale lombardo e, come confessato a Il Giornale, da quando ha incrociato Ilaria Salis e dichiarato di non averle rivolto la parola ha subito insulti e minacce sui social.

Le minacce a Magoni e ai suoi genitori

Parlando dell’incontro con la Salis e delle minacce ricevute, Lara Magoni ha detto che, “Non mi ha nemmeno guardato in faccia e a fatica mi ha stretto la mano. Appena l’ho raccontato si sono scatenate le minacce. Io tollero tutto, ma non accetto le offese ai miei genitori. Sono convinta che queste persone certe cose non te le ripeterebbero in faccia. Nello sport chi è dopato viene escluso. In politica viene premiato chi non rispetta le regole, come ha fatto Salis nella sua vita. Quando ho visto i voti che ha preso, sono rimasta senza parole. Il messaggio diseducativo che passa è che la gente vuole vivere senza rispettare le regole”, dice l’ex campionessa olimpica riferendosi alla collega eletta con Avs.

“Le olimpiadi invernali del 2026 saranno un successo”

La neo deputata europea di FdI parla dell’appuntamento con le olimpiadi invernali che si svolgeranno tra due anni in Lombardia e Veneto: “Ce la faremo e saranno un successo. Noi italiani ci riduciamo sempre all’ultimo, ma alla fine riusciamo a chiudere la partita. Poi la grande differenza la faranno i risultati. Se l’Italia conquisterà tante medaglie, anche le piccole defezioni sulle opere verranno cancellate. Ma posso garantire che tutte le infrastrutture necessarie ai Giochi saranno realizzate”.

“Lotta alle follie green e spazio allo sport”

Sul suo nuovo impegno a Strasburgo, Lara Magoni fissa alcuni obiettivi: “Voglio avere una visione su tutti i macro-temi europei, a partire dal contrasto delle follie green. Credo, però, che ci sia un grande spazio da riempire sullo sport, sui giovani, sui grandi eventi, sull’Erasmus e sull’intelligenza artificiale: tutti argomenti dove ho maturato molta competenza in questi anni”.