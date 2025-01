Bradley Cooper, 50 anni e non sentirli: decenni sotto i riflettori, nel segno del sogno americano

Bradley Cooper compie 50 anni il 5 gennaio. Attore, regista e produttore cinematografico statunitense, è conosciuto per il suo talento versatile e la sua abilità di adattarsi a ruoli diversi, di spaziare agevolmente tra commedia e dramma. Di catturare attenzione e emozionalità degli spettatori virando dall’ironia al romanticismo, dall’azione adrenalinica al thriller.

Inizia la sua carriera recitando in piccoli ruoli televisivi, incluso un’apparizione nella serie Sex and the City. Tuttavia, il suo primo grande ruolo cinematografico è in Wedding Crashers (2005), dove interpreta Sack Lodge, il fidanzato antagonista.

Diventa una star internazionale grazie al ruolo di Phil, un personaggio centrale nella popolare trilogia comica Una notte da leoni. Ma è al fianco di Jennifer Lawrence nelle vesti del protagonista de Il lato positivo, che Bradley Cooper ottiene la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore.

La prima di una lunga serie: perché l’attore ha ricevuto nel complesso dodici candidature in diverse categorie dei Premi previsti dall’Academy (al 2024). Oltre alla già menzionata candidatura per il suo ruolo da protagonista in Il lato positivo, Cooper è candidato nella stessa sezione nel 2015 per il suo ruolo di Chris Kyle nel film biografico American Sniper, di Clint Eastwood. E nel 2019, per l’interpretazione nell’acclamato musical A Star Is Born, dove l’attore recita accanto a Lady Gaga, e titolo che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper.

Un esordio accolto calorosamente, con il film che ha ottenuto numerose nomination agli Oscar. Infine, nel 2024, viene indicato nella selezione dei migliori per il ruolo di Leonard Bernstein nel biopic Maestro.

