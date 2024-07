La Russa al Congresso Usa: “Sostenere l’Ucraina, rafforzando l’alleanza. Necessario il Piano Mattei”

Ignazio La Russa interviene al Congresso Usa e sostiene apertamente le ragioni dell’Ucraina nel conflitto in corso a Kiev. “L’unità e la visione condivisa sono la nostra forza più grande, ma unità e visione sarebbero insufficienti senza la coerenza. Oggi coerenza significa impegno concreto per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e riguardo a ciò che non possiamo né vogliamo deflettere. È importante ribadire che è necessaria una vera condivisione degli oneri per il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’Italia è pronta a fare la sua parte”, le parole pronunciate dal presidente del Senato.

La Russa: “L’alleanza atlantica guardi al sud del mondo”

La seconda carica dello Stato ha poi affrontato un altro tema cruciale per la Nato, che investe le mutazioni geopolitiche in corso: “A nostro avviso occorre inoltre porre attenzione al tema del necessario rafforzamento del fianco meridionale dell’Alleanza per costruire rapporti nuovi e non predatori con l’Africa secondo la logica del Piano Mattei. Coerenti con le ragioni e gli obiettivi dell’Alleanza possiamo dire con forza: ‘La libertà non è gratis'” ha aggiunto il presidente del Senato.

Le parole di La Russa e l’importanza di comprenderle

Il parallelismo tra il conflitto di Kiev e la questione africana non è certo un azzardo. La Russa ha voluto spiegare la necessità, per costruire realmente equilibri di pace, che il mondo africano venga coinvolto e non finisca (com’è accaduto in alcuni Paesi) in mano alle influenze di Putin e della Cina. Gli equilibri geopolitici necessitano che la questione baltica venga affrontata avendo la consapevolezza di dover evitare che un grande continente, ricco di risorse, faccia sponda alla Russia e si allontani da un Occidente che è stato vissuto per tanto tempo(giustamente) come predatore.

L’incontro con Nancy Pelosi

Il presidente del Senato ha anche incontrato Nancy Pelosi, già speaker democratica della Camera Usa, a margine dell’evento della Nato ora in corso a Washington. Un incontro definito cordiale e amichevole.