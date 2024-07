La partita del Cuore e delle “corna” a sinistra. Renzi abbraccia Schlein e Fratoianni esce per infortunio.. (video)

Ho visto lui che abbraccia lei, che non abbraccia lui che non abbraccia lei. La partita del Cuore, iniziativa di beneficenza che ieri ha visto sfidarsi la nazionale dei cantanti e quella dei politici, è stata un grande successo di pubblico e di incassi, e anche di spiritosaggini, ironie e perfino letture politiche. Come quelle sulle “corna” politiche…

Quell’abbraccio tra Matteo Renzi ed Elly Schlein, ieri, a L’Aquila, è stata postata dal leader di Iv sui social con oroglio, dopo mesi, anni di veleni tra lui e lei. “Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore – scrive l’ex premier nel post che accompagna la sequenza di scatti -. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici.Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone”. E il Corriere racconta: “Ma è vera?. Nelle chat dei parlamentari inizia rimbalzare una foto di Matteo Renzi ed Elly Schlein che assistono abbracciati ai rigori della Partita del Cuore tra politici e cantanti….”.

La partita del Cuore e le chiavi politiche della sinistra

Qualche giornale, però, come Repubblica, ne ha tratto una surreale posizione politica, quasi come se quell’abbraccio aprisse la strada a nuovi scenari in salsa ulivista, o peggio, antilepeniana francese. Ha fatto sorridere, a questo proposito, l’uscita dal campo di uno dei leader della sinistra italiana, Nicola Fratoianni, per un ipotetico infortunio che qualcuno ha letto con gli occhiali del dispetto politico. O lui o me, o Renzi e Fratoianni! Solo battute, ma intanto mettere in campo la formazione dell’Italia politica è stato per Ignazio La Russa un compito decisamente più facile di quello della leader del Pd alle prossime Politiche. “Ho accettato di fare l’allenatore, perché come presidente del Senato cerco sempre di tenere l’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Qui non faccio fatica, giocano tutti nella stessa squadra, mi auguro che collaborino”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Nella formazione ho previsto che ci siano sempre due donne in campo: Di Maggio ala destra perché la Schlein – spiega – era all’ala destra con il piede sinistro ma ha preferito stare come seconda punta”. E Fratoianni? In medicheria…

E Conte? “A me hanno dato la 10, sono il fantasista», commenta al Corriere. Ma l’assist a Schlein non lo sforna, dà solo un cinque di scuse a Schlein…”.