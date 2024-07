La moglie di Gasparri risponde a Francesca Pascale: “Disistima mia marito? Una medaglia al valore”

Donna abitualmente molto riservata, Amina Fiorillo, la moglie di Maurizio Gasparri, ha deciso di rompere il silenzio in difesa del marito: il presidente dei senatori di Forza Italia è stato oggetto di un conciso, quanto velenoso attacco da parte di Francesca Pascale. “Non mi faccia commentare. Lui, La Russa e Gasparri non sono persone che stimo”, ha detto Pascale.

Le incursioni politiche dell’intervista “sentimentale” sulla separazione da Paola Turci

L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e ormai anche ex moglie di Paola Turci è stata intervistata dal Corriere della Sera, proprio in relazione alla sua “dolorosa separazione” dalla cantante, con cui era convolata a nozze due anni fa. Una “intervista sentimentale”, come recita la testatina assegnata alla pagina, che però dai ricordi legati al Cav ha anche virato su temi politici, con uno schema piuttosto consueto nelle uscite pubbliche di Pascale.

L’attacco di Francesca Pascale a Gasparri e la replica della moglie del senatore

In questo contesto, l’ex “first lady” azzurra non ha risparmiato critiche a Forza Italia, che a suo dire avrebbe perso l’afflato liberale delle origini, e attacchi personali, come appunto quello rivolto a Gasparri, oltre che a Salvini e a La Russa, non degni della sua stima. Non è la prima volta, per altro, che da Pascale arrivano attacchi a freddo all’esponente azzurro. “Apprendo che la signora Francesca Pascale non stima mio marito Maurizio Gasparri. La disistima di cotanto personaggio è una medaglia al valore per tutti noi. Buone vacanze a chi ci vuole bene”, ha commentato su X Amina Fiorillo Gasparri, concludendo il post con una postilla: “Nota bene: non intervengo mai in pubblico, ma ogni tanto è un piacere esternare”.