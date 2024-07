No Tav, pietre contro la polizia in Val di Susa. La solidarietà di Piantedosi agli agenti feriti

No Tav ancora in azione. Centinai di persone hanno preso parte alla marcia di protesta in Val di Susa dove è in corso il Festival Alta Felicità. Come sempre non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine. Il corteo si è diviso subito in due tronconi. Il primo spezzone si è diretto verso il cantiere di San Didero dove è iniziata la battitura delle reti.

No Tav in azione al Festival della Felicità in Val di Susa

Il secondo troncone è arrivato al presidio dei Mulini, nei boschi sopra il cantiere di Chiomonte. Qui i militanti, no global e attivisti dei centri sociali, hanno iniziato a lanciare e pietre e bombe carta. L’attacco è scattato su più fronti del cantiere. Un gruppo di No Tav è riuscito a entrare nella corsia chiusa per lavori della autostrada abbattendo un cancello. Solo a quel punto la polizia è stata costretta a bloccare il transito dei veicoli. Al lancio delle bombe carta gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Due agenti sono rimasti feriti agli arti superiori nel corso del corteo di protesta. In serata è arrivata la solidarietà del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai poliziotti feriti. “Va condannata con fermezza ogni forma di violenza. L’espressione del dissenso non può mai diventare occasione per attaccare le nostre forze di polizia”, così su X il ministro dell’Interno. A seguito delle tensioni per sicurezza è stata chiusa l’autostrada Torino- Bardonecchia nel tratto compreso tra Susa e la località turistica dell’alta Val di Susa.

Lancio di pietre e bombe carta contro la polizia