Insulti alla Segre, FdI a Fontana: “Revochi la sala. L’antisemitismo non può entrare alla Camera”

Fratelli d’Italia non ci sta. La notizia dell’incontro organizzato martedì alla Camera alla presenza di Nicola Quatrano, l’avvocato che aveva pesantemente attaccato sui social Liliana Segre con espressioni antisemite e ha definito in tutti i modi possibili Israele, ha scatenato la dura reazione del partito. Che è arrivato a chiedere al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, di revocare ufficialmente il patrocinio e l’uso della sala.

Antoniozzi: “Si revochi il patrocinio della Camera “

“Chiedo formalmente al presidente della Camera, Fontana, persona moderata e di alto senso dello Stato, di revocare la concessione della sala per l’incontro di martedì a cui parteciperà l’avvocato Quatrano. Il rispetto per la senatrice Segre, il rispetto per Israele, ci impongono di revocare l’uso di sale camerali a soggetti evidentemente antisemiti”, afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Sono certo che il presidente Fontana comprenderà l’urgenza e l’esigenza di garantire e tutelare la Camera dei deputati dalla presenza di una persona che, lungi dall’esprimere critiche politiche, ha denigrato e insultato un pilastro delle nostre istituzioni e ha definito nei modi peggiori lo Stato di Israele, che è uno Stato democratico e amico”, aggiunge Antoniozzi.

Foti: “Pd Giano Bifronte su antisemitismo”

“Con l’evento previsto martedì prossimo a Montecitorio, il Pd mostra il suo vero volto di Giano Bifronte: prima duro, inquisitoriale e fustigatore nei confronti di giovani che sbagliano, ora indifferente, complice e accomodante se una propria esponente si accompagna in conferenza stampa ad un impresentabile avvocato, avvezzo ad attaccare frontalmente Israele”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

Montaruli: “Che dice Schlein?”

“Il segretario del Pd Schlein ci dica se condivide le parole espresse dall’avvocato Quatrano nei confronti della senatrice Segre a cui va la nostra solidarietà. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione dell’ipocrisia di una sinistra che non ha mai fatto pace con se stessa. Cala la maschera di chi, in realtà, ha atteggiamenti prepotenti e odiosi nei confronti di Israele e gli ebrei. Razzismo e antisemitismo non sono tollerabili”, avverte il vicepresidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

Russo: “Solidarietà alla comunità ebraica”

Per il senatore di FdI Raoul Russo “è sempre più evidente l’intolleranza della sinistra per la comunità ebraica d’Israele e la conferenza di martedì prossimo, che vedrà esponenti di Pd, 5S e Avs intervenire accanto all’avvocato Quatrano, ne è la dimostrazione. Ricordiamo, infatti, che Quatrano è un odiatore anti Israele che ha insultato la Segre definendola ‘psicopatica’. Giornali, opinionisti ed esponenti di sinistra non hanno nulla da dire? La mia solidarietà alla Segre”.

Lisei: “Un evento che raduna gli antisemiti come Quatrano”

“Ci auguriamo che non duri ancora molto il silenzio di tutte quelle testate giornalistiche, opinionisti e dispensatori di moralismo sulla conferenza stampa che si svolgerà martedì prossimo alla Camera sul conflitto Israelo-Palestinese e che vedrà la partecipazione di un certo Quatrano, lo stesso che tempo fa aveva insultato la Segre definendola ‘psicopatica’”, spiega il senatore Marco Lisei, chiarendo che “attendiamo, inoltre, la ferma ed unanime condanna di questa iniziativa da parte di tutte le forze politiche che si dicono contrarie ad antisemitismo e antisionismo, auspicando che anche Boldrini, Ascari e Mari spieghino la loro partecipazione. Alla senatrice Segre va tutta la mia solidarietà”.

Il silenzio di Pd e Avs

Sul caso è intervenuto anche il deputato di Azione, Ettore Rosato: “Bisognerebbe essere molto più prudenti nel determinare chi invitare ai convegni alla Camera. Una cosa è la libertà di espressione, altra è l’attacco di cui è stata vittima la senatrice Segre”. A distanza di ore dalla denuncia di Fratelli d’Italia, invece, nessun esponente del Pd o di Avs ha rilasciato dichiarazioni. L’evento ancora non è stato annullato. Il silenzio è dolore diceva Eschilo. E stavolta non è un silenzio degli innocenti.