Frasi choc della Basile contro la Segre: l’aula di Palazzo Madama solidale con la senatrice a vita (video)

«Io mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i gruppi e abbraccio la senatrice che speriamo di vedere presto qui in aula e a cui rivolgiamo un saluto». Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in Aula, dopo che tutti i gruppi parlamentari hanno espresso parole di solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre per le accuse che le sono state rivolte dall’ex ambasciatrice Elena Basile. Subito dopo i senatori hanno tributato un lungo applauso a Segre alzandosi in piedi.

Il caso del video contro Liliana Segre pubblicato sui social dall’ex ambasciatrice Basile, che ha accusato la senatrice a vita di tormentarsi «solo dal pensiero dei bambini ebrei», è arrivato questa mattina nell’aula del Senato.

Terzi: “Quando ho visto il video non potevo credere ai miei occhi”

Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, è intervenuto sulla vicenda. «Non potevo credere ai miei occhi nel leggere la viltà e l’ignominia degli attacchi provenienti da una persona che non nomino, che è appartenuta ad una carriera dello Stato della quale ho avuto l’onore di far parte. Siamo indignati per le cose dette contro un esempio straordinario di senso morale e di dedizione per la conoscenza» della Shoah.

«La commissione Politiche Ue – ha aggiunto Terzi – questa mattina ha espresso all’unanimità «partercipazione, affetto e ammirazione per la senatrice a vita, per il coraggio che dimostra nell’affermare la dignità degli esseri umani e degli italiani, che sono consapevoli di quello che e’ accaduto e che non deve più accadere». Secondo Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Segre rappresenta «un fulgido esempio di tolleranza, equilibrio e saggezza e non merita certamente accuse tanto gravi quanto inconsistenti». Daisy Pirovano della Lega ha invece definito le dichiarazioni dell’ex ambasciatrice Basile «di una gravità assoluta, dal punto di vista umano e storico».

Nel video Basile ha paragonato la Segre ai nazisti

Note di solidarietà nei confronti della Segre sono arrivare da tutti gli altri senatori dell’opposizione. Per Francesco Verducci, senatore del Pd, «non c’è niente di più falso delle affermazioni» della Basile. Che cosa dice il video. «Gira da diversi giorni sui social, ripetutamente, un video di Elena Basile, ex funzionaria del Ministero degli affari esteri, nel quale accusa la senatrice Segre, insistentemente, di lamentarsi e piangere solamente i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che vengono rivolte alla senatrice Segre e le voglio qui riportare: ‘Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei?’. E ancora, paragonando addirittura la senatrice Segre all’atteggiamento dei nazisti, molto buoni con i loro bambini nazisti, una morale che si rivolgeva solo agli ariani e ai bianchi, chiede alla senatrice: ‘Lei vuole imitarli?. «Parole – ha aggiunto Verducci – che hanno provocato lo sdegno di tutti i cittadini italiani».