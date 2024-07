Il libro. “C’è del marcio a Bologna”: il saggio di Giraudo sulla strage e sul caso del Candido

Un intero libro che ruota attorno a una vicenda carceraria di appena 15 giorni, dietro la quale però c’è l’intero racconto della battaglia giornalistica del settimanale Candido sulla strage di Bologna, che costò la detenzione al suo vicedirettore, Guido Giraudo. Si tratta del saggio C’è del marcio a Bologna. 12 mesi per far sparire la verità sulla strage, edito da Passaggio al Bosco e scritto dallo stesso Giraudo.

“C’è del marcio a Bologna”: il saggio di Guido Giraudo che racconta il caso del Candido

Giraudo finì in carcere, forse unico giornalista italiano, per non aver rivelato le fonti d’informazione in relazione a un articolo del direttore e parlamentare del Msi Giorgio Pisanò del giugno 1981 sulla strage del 2 agosto dell’anno prima, che “ipotizzava quello che sarà ‘certificato’ da una perizia quarant’anni dopo”.

Il racconto dei 12 mesi dall’agosto 1980 al luglio 1981, con i disegni di Almerigo Grilz

Il saggio racconta l’anno a cavallo tra l’agosto 1980 e il luglio 1981, i 12 mesi appunto in cui, scrive l’autore, “si decise che nessuno avrebbe mai saputo la verità sulla strage alla Stazione”. Nel volume, oltre ai documenti del Candido, ci sono anche disegni originali di Almerigo Grilz, grande inviato di guerra che aveva (anche) il talento per il disegno.