Il bis di Metsola con 699 voti. “Voglio un’Europa di cui Falcone e Borsellino sarebbero fieri”

Nessuna suspense. Roberta Metsola è stata rieletta dalla plenaria di Strasburgo presidente del Parlamento europeo con 562 voti su 699 voti espressi. La sfidante Irene Montero, spagnola di Podemos, ha ottenuto 61 voti. Quasi un plebiscito per l’europarlamentare danese che ha mosso i suoi primi passi in politica da giovanissi. “Non dobbiamo avere paura, come diceva “Karol Wojtyla. Non dobbiamo temere di fronteggiare gli autocrati”, ha detto Metsola, appena rieletta a Strasburgo. “La politica della speranza – ha proseguito – è a portata di mano. Il tempo di cominciare è ora. L’Europa è speranza, l’Europa resta la risposta. Viva l’Europa”.

Prima ha sottolineato davanti alla plenaria la sua idea di Europa. “La nostra deve essere un’Europa che ricorda. Che impara dalle lotte del passato e riconosce la lotta di tanti che hanno difeso gli ideali che a volte diamo per scontati”, ha aggiunto tra gli applausi. “Per tutti coloro che sono stati sfollati, che sono scomparsi, per coloro che si sono trovati di fronte ai carri armati e ai proiettili sulla via del totalitarismo che ha dominato gran parte dell’Europa per così tanto tempo. Per tutti coloro che hanno creduto nel meglio e hanno osato sognare. La nostra deve essere un’Europa di cui Konrad Adenauer, Francois Mitterand, Lech Wałęsa, Edward Fenech Adami (ex presidente di Malta), Vaclav Havel, Simone Veil, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino sarebbero tutti orgogliosi”.

Metsola riconfermata alla guida del Parlamento europeo

Nel suo primo discorso dopo la rielezione, la presidente del Parlamento europeo che parla bene l’italiano fatto diverse citazioni relative all’Italia. Da Alcide De Gasperi a Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dal suo ex fidanzato nel novembre del 2023. I copresidenti dei Conservatori e Riformisti europei sono stati i primi a congratularsi con Metsola. “Roberta è molto apprezzata nel nostro gruppo” – ha detto il copresidente dell’Ecr Nicola Procaccini – e siamo ansiosi di continuare la nostra eccellente collaborazione”. Si congretula con l’amica Roberta anche il capodelegazione di Fratelli d’Italia (Ecr) al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. In Italia è un coro di apprezzamenti, soprattutto dalle file del centrodestra, per il bis della terza donna a capo del Parlamento di Strasburgo.

I complimenti dell’Ecr e della destra italiana

“Desidero porgere i miei sinceri e sentiti auguri di buon lavoro a Roberta Metsola. Da persona autorevole e perbene quale è, sono certo che continuerà a guidare questa importante Istituzione con competenza, determinazione e spirito di collaborazione”. Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la rielezione della Metsola è un messaggio ai mercati di stabilità. “Oggi abbiamo fatto un passo importante”. Molto soddisfatto anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. “Auguri e buon lavoro a Roberta Metsola. La riconferma di una donna alla guida di una grande istituzione come il Parlamento europeo, assieme alla determinazione e al valore di Roberta, sono particolarmente importanti per un dialogo virtuoso con Bruxelles, soprattutto alla luce delle sfide per il clima e per l’ambiente che ci aspettano”.

Zelensky: apprezzo molto il suo impegno per noi

Anche da Forza Italia arrivano messaggi di congratulazioni e buon lavoro (“il nostro sostegno è stato convinto”, dichiara l’azzurro Paolo Barelli). Fuori dai confini nazionali giungono le congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Apprezzo molto il coinvolgimento personale di Metsola nel sostenere l’Ucraina così come il suo impegno costante nel proteggere le persone e per sostenere il nostro stile di vita europeo”.

Chi è la maltese Roberta Metsola

Roberta Tedesco Triccas, coniugata Métsola, è avvocato ed eurodeputata dal 2013. Nata il 18 gennaio 1979 ha studiato all’Università di Malta e frequentato il College of Europe di Bruges, culla dell’élite comunitaria. Ha iniziato a fare politica da ragazza, nel Partito Nazionalista, membro del Ppe. Ha militato nel movimento giovanile dei Popolari, dove ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, Ukko Métsola, finlandese del Kokoomus (gruppo Ppe), che si è poi ritirato dalla politica. La coppia ha quattro figli.

Nazionalista e antiabortista, per prima si recò a Kiev

Metsola è una fervente europeista: ha raccontato di aver passato anni a fare “attivamente campagna” per l’adesione di Malta all’Ue, che è arrivata nel 2004. Politica abile, in grado di tessere buoni rapporti a destra come a sinistra, come attesta la vasta maggioranza che ha ottenuto oggi (562 voti). È stata la prima, tra le alte cariche Ue, a recarsi a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky nella primavera del 2022, dopo l’invasione russa, trascinando poi tutti gli altri. Molto netta la sua posizione antiabortista che però non le ha impedito di scalare le vette di Strasburgo. “Come presidente del Parlamento, il mio dovere è quello di rappresentare l’opinione del Parlamento. Se sarò eletta, farò il mio dovere, come ho sempre fatto”, disse già nel 2022.