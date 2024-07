Giorgio Armani compie novant’anni: la storia del principe della nostra moda

Giovedì prossimo Giorgio Armani compirà 90 anni. Un traguardo importante per il principe della nostra moda, capace di creare un marchio famoso in tutto il mondo, simbolo di eleganza e di bellezza.

50 anni di carriera e 11 miliardi di patrimonio

Nato e cresciuto a Piacenza dove studia al Liceo Scientifico Respighi, nel 1949 si trasferisce con la famiglia a Milano. In questa città nel 1953 si diploma al Liceo Leonardo da Vinci, e si iscrive alla facoltà di medicina dell’Università statale, ma dopo tre anni interrompe gli studi per la chiamata dell’esercito. Al termine del servizio di leva trova lavoro come commesso per la Rinascente fino al 1965, anno in cui viene assunto da Nino Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman, confezione dei prodotti del Lanificio Fratelli Cerruti. Il suo nome compare direttamente nell’universo della moda per la prima volta attraverso il marchio di abbigliamento in pelle Sicons. Nel 1974 nasce infatti la linea Armani by Sicons, che lo convince definitivamente alla creazione di un marchio personale.

La sua prima collezione risale al 1975, anno in cui fonda l’azienda omonima, insieme al compagno di vita Sergio Galeotti (morto prematuramente solo 10 anni dopo). Sarà l’inizio di un successo strepitoso. Il suo patrimonio è stimato in oltre undici miliardi di dollari.

Giorgio Armani: lo stile e l’eleganza

La produzione di Armani è ricordata per la classe e l’eleganza dei suoi abbigliamenti e accessori. Utilizza stili di ogni categoria: dal classico, all’innovativo, come per esempio le giacche destrutturate con cui rivoluziona il design: cosi, con genialità vengono eliminati i supporti interni (imbottiture e controfodere), e vengono spostati i bottoni. Le giacche diventano uno degli emblemi dello stile italiano. Armani rivisita anche il tailleur con pari successo.

Uno degli alfieri del made in Italy

Armani insieme a Valentino, Gianni Versace, Zegna, Cerruti, Prada, Gucci e tanti altri ha portato l’eleganza e il made in Italy in tutto il mondo. Il suo nome è ancora un grande brand. Lunga vita maestro.