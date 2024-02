Giorgio Armani promuove Giorgia Meloni: “Ha gli attributi e anche un bellissimo viso”

Giorgio Armani e le lodi alla Meloni

Ma Giorgio Armani, in conferenza stampa, ha parlato anche di politica e di Giorgia Meloni, che lui ha vestito in diverse occasioni, e sul suo governo: “Credo che Giorgia Meloni abbia due attributi del corpo abbastanza robusti. Non ce li ha, ma è come se ce li avesse. Su politica e strategie che mette in atto non sono così competente. Mi secca a volte vederla così piccolina e minuta, negli incontri formali in Europa, in mezzo a tanti signori statuari ed eleganti, e lei con la sua giacchetta. Ha un bellissimo viso”.