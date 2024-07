Francia, “Jordan sei morto”: insulti e minacce dei rapper antifà che odiano Marine Le Pen

In Francia come in Italia, i rapper “democratici” si fanno sentire con minacce di morte e insulti contro il nemico di destra. Ritmi duri e frasi choc: sono i 10 minuti del brano No pasarán prodotto dagli artisti Dj Kore e Ramdane Touhami per lanciare la crociata contro i fascisti d’Oltralpe.

Francia, i rapper antifà scendono in campo: no pasaran

Se i politici francesi chiamano all’ammucchiata per sbarrare il passo a Marine Le Pen i musici militanti danno il loro contributo pubblicando un video che chiama a raccolta una ventina di rapper d’Oltralpe. Dietro al titolo ispirato al celebre slogan del fronte repubblicano durante la guerra civile spagnola negli anni 30, c’è la rabbia e l’odio contro i successi elettorali del Rassemblement national.

“Jordan sei morto”, “si vota contro i porci”

“L’obiettivo è mettere i bastoni tra le ruote ai fascisti – spiega Touhami – quando diciamo “Jordan sei morto” citiamo la vittoria del campione di Mma Cédric Doumbé contro Jordan Zebo in cui tutto lo stadio ha intonato quel coro”. La collaborazione è nata da un’idea di Dj Kore, alias Djamel Fezari, uno dei produttori più importanti della scena rap francese, con il supporto del designer e amico Ramdane Touhami. E riunisce 21 artisti giovani e meno giovani (tra cui Pit Baccardi), famosi e meno noti. Tutti contro le destre che avanzano.

Rabbia e insulti contro il Front national

Nel testo militante dei rap antifà si trova “Venite, tiriamo fuori le baionette”, “Si vota contro i porci”, “La Francia siamo noi, non quei bastardi” e via insultando. Parole dure scandite in musica sotto immagini sincopate. È l’appello rabbioso ai giovani francesi perché scendano in campo contro la “destra pericolosa”. Sorprende che molti degli artisti coinvolti dichiarino di essere poco esperti di politica e di non aver mai votato finora.

Il sarcasmo di Marin Le Pen su X

“Partecipare a questo pezzo è stato molto importante per me. Perché sono cresciuto nell’eredità di un rap francese tagliente e impegnato, che mi ha ispirato molto”, dice uno di loro. Marine Le Pen sceglie di rispondere con sarcasmo e ironia. “Il nuovo Front populaire fa venire voglia no?», dice citando il listone di sinistra che per l’occasione si è alleato con l’ex nemico Macron contro Marine e Bardella.