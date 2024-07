FdI: “Biden convinto a mollare dai sondaggi ma Kamala Harris perderà come la Clinton”

La grande rinuncia di Joe Biden al bis alla Casa Bianca fa registrare reazioni da parte dei partiti italiani di centrodestra. Tutti concordi nel dire che si trattasse della cronaca di “una morte annunciata”.

FdI: “Kamala Harris farà la fine di Clinton”

Per Nicola Procaccini, co-Presidente di Ecr, “Joe Biden è stato buttato a mare dal Partito democratico in virtù dei sondaggi e non mi pare un trattamento dignitoso per un presidente uscente. La scelta di Kamala Harris risulta ancora più negativa per quanto non ha fatto sul tema dell’immigrazione e della sicurezza. I democratici hanno demonizzato Trump, hanno prima sostenuto Biden per poi scaricarlo all’ultimo minuto. Kamala Harris farà la fine di Hilary Clinton a novembre e noi come Ecr sosterremo tra gli italiani d’America, Donald Trump”.

Lucio Malan, capogruppo al Senato di FdI, afferma che, “Quella di Joe Biden è stata una decisione obbligata. Da tempo le sue gaffe andavano avanti. A questo punto era inevitabile. A me sembra che siano più dettate dai sondaggi che dalle sue condizioni di salute, che sono le stesse da parecchi mesi. Certo ora il candidato alla presidenza sarà diverso da quello delle primarie e credo che questo non sarà apprezzato dal popolo americano che alla democrazia ci tiene”.

Salvini: “Biden? Il peggior presidente”

“Biden, che il grande Trump ha definito ‘il peggior presidente USA della storia’, ha finalmente annunciato il ritiro alla corsa per la Casa Bianca, offrendo il suo sostegno alla sua vice Kamala Harris. Che ne pensate?” Ha scritto su X il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Tajani. “Ritiro previsto, noi sempre amici degli Usa”

“Il ritiro di Biden mi sembrava nell’aria già da qualche giorno. Il fatto che ha avuto un altro attacco di Covid ha probabilmente accelerato i tempi. Noi abbiamo lavorato bene con l’amministrazione Biden. Ora rispettiamo tutte le scelte che faranno gli americani, confermando il fatto che le relazioni transatlantiche per noi rappresentano una priorità della politica estera e chiunque sarà il presidente degli Stati Uniti sarà il nostro interlocutore”, il commento del ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.