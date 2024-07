Biden annuncia: “Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca”. E lancia la sua vice Kamala Harris

La svolta è arrivata in serata, a poche ore da quello che sembrava la conferma di voler andare fino in fondo nella corsa alla Casa Bianca. “Questa è l’elezione più importante della nostra vita e io la vincerò”, aveva scritto in mattinata il presidente degli Usa Joe Biden in un messaggio su X battuto da tutte le agenzie del mondo: non appariva per nulla intenzionato a cedere alle sempre più crescenti, e pubbliche, pressioni di chi lo invitava a farsi da parte. Ma qualche ora dopo ha cambiato idea e ha annunciato il ritiro: “Lascio la corsa alla Casa Bianca, mi concentrerò sui miei doveri di presidente fino alla fine del mio mandato”. Una svolta che sembrava nell’aria, ma qualcosa, nelle ultime ore, deve aver fatto precipitare la situazione.

Biden, un ritiro annunciato

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E sebbene fosse mia intenzione ottenere la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato”, afferma Joe Biden in una lettera postata su X, chiarendo che non lascerà la Casa Bianca fino al termine del suo mandato. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha poi fatto sapere che intende appoggiare come successore la sua vice, Kamala Harris, definita “una partner straordinaria durante tutto il nostro lavoro”.

Il ringraziamento a chi lo ha sostenuto

“Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare il Vicepresidente Kamala Harris per essere stato un partner straordinario in tutto questo lavoro”, scrive in una lettera postata su ‘X’ il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, annunciando il suo ritiro dalla corsa alla presidenza.

Immediato il commento di Donald Trump: “Biden è stato di gran lunga il peggior presidente degli Usa. Kamala Harris sarà più facile da battere”.