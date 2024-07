Biden, sospetti sul Covid: una scusa per ritirarsi? Social impietosi: “Una fuga pulita, strano tempismo…”

Puntuale come l’annuncio del Covid quasi in tempo reale, arrivano dal web anche indiscrezioni che, col passare delle ore, diventano veri e propri sospetti social: il virus una scusa per ritirarsi? Una exit strategy ordita dietro le quinte e in qualche modo ventilata da quell’interrogativo che il presidente Usa avrebbe posto solo ieri nelle conversazioni off records: Kamala può vincere? Il dubbio si insinua sul web e dopo l’annuncio dell’annullamento della convention in Nevada prende corpo il sospetto: nei commenti al bollettino della Casa Bianca sulle condizioni del candidato dem alla presidenza nelle prossime elezioni, ecco infatti spuntare l’ipotesi alternativa: il virus non sarebbe altro che la scusa per ritirarsi dalla corsa, una soluzione montata ad arte dopo i dubbi sulla lucidità di Biden, nella bufera dall’ormai famoso flop al dibattito contro Trump trasmesso dalla Cnn.

Biden e il Covid: in rete dilagano i sospetti

«Si nasconde dopo essere diventato il bersaglio nei commenti; si nasconde perché non riesce a formare un pensiero pienamente coerente. Siamo in Twilight Zone? Devono essere fatti altri test cognitivi. Sua moglie deve fare la cosa giusta», scrive una utente, seguita da altre decine e decine di dubbiosi. «Iniziano le scuse per il ritiro», «stanno preparando la messa in scena per farlo ritirare, chi se ne prende cura ha visto abbastanza». E ancora: «Conveniente…», «quindi è così che lo faranno uscire dall’ufficio?». «Lo vogliono solo lontano dai riflettori così che non possa fare altri casini». Così come non manca un riferimento netto e chiaro al vulnus della questione: «Possiamo avere un aggiornamento dettagliato sulle sue capacità cognitive?», chiedono insistentemente.

Dubbi e insinuazioni a raffica, e quella domanda su Kamala Harris…

Ma non è tutto. A molti infatti non sfugge il collegamento con le parole pronunciate solo ieri dal presidente uscente. «Considererei il ritiro in caso di un problema medico», aveva detto Biden. E nei commenti ecco arrivare l’ennesima raffica di ipotesi, dubbi e commenti al vetriolo. «Abbandonerà sotto consiglio del medico per motivi di salute. Una fuga pulita», azzardano in molti. Mentre altri sottolineano a loro volta: «Certo che il tempismo è strano…». Già, il tempismo: come la coincidenza con quell’interrogativo posto dal presidente nelle ultime ore: «Kamala Harris può vincere?».

Biden, i sospetti sul Covid e l’ipotesi del ritiro

Un segnale dell’apertura del presidente degli Stati Uniti all’ipotesi di ritirare la propria candidatura e cedere il passo alla vicepresidente nelle elezioni del 5 novembre contro Donald Trump. Biden, appena risultato positivo al Covid e rientrato in Delaware, secondo il quadro delineato dalla Cnn avrebbe modificato il proprio atteggiamento. Un primo segnale pubblico è arrivato con una delle ultime interviste, in cui l’inquilino della Casa Bianca ha vincolato la possibilità di un passo indietro a condizioni di salute non ottimali: non è chiaro se il Covid, però, rientri in questo discorso.

Dem in pressing per il passo indietro

Contestualmente, appare sempre più chiaro e netto, invece, il pressing del partito democratico, con le posizioni assunte pubblicamente da figure rilevanti dello schieramento dem – come Adam Schiff – e con i contatti che proseguono dietro le quinte. «Le conversazioni private» con i membri del Congresso «continuano», dice una figura democratica di spicco alla Cnn. Biden «è recettivo, non provocatorio come si mostra in pubblico. È passato da dire “Kamala non può vincere” a “pensate che Kamala possa vincere?“. Non è chiaro dove porterà tutto questo, ma sembra che stia ascoltando».

Non solo. Perché secondo altre fonti citate da ABC News, il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, avrebbe parlato sabato con Biden dicendo al presidente che il passo indietro sarebbe la soluzione migliore. Un portavoce del senatore, però, smentisce categoricamente definendo le notizie «chiacchiere». Manca, allo stesso tempo, un riferimento esplicito al sostegno di Schumer nei confronti di Biden, sempre espresso nelle scorse settimane.

E Nancy Pelosi gli mostra i sondaggi: «Joe, non puoi vincere»

A completare il quadro in continua evoluzione, poi, piomba come un macigno il colloquio recente che – sempre secondo la Cnn – il presidente avrebbe avuto con Nancy Pelosi. L’ex Speaker avrebbe detto a Biden che, sulla base dei sondaggi attuali, è impossibile battere Trump nelle elezioni del 5 novembre e il voto metterebbe in serio pericolo anche la maggioranza democratica alla Camera.

Una delle fonti ha spiegato che il presidente americano ha risposto all’appello di Pelosi sostenendo di aver visto i sondaggi che indicano invece che potrebbe vincere, ha detto una fonte. Un’altra delle fonti ancora ha descritto invece un Biden sulla difensiva riguardo ai sondaggi. E per diradare la coltre di dubbi e rumors, sembra che la Pelosi abbia chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, di intervenire per parlare dei dati…