Dust Devil spaventa Torino: il “diavolo di sabbia” porta in cielo anche gli ombrelloni (video)

Sta facendo il giro dei social l’impressionante fenomeno atmosferico del dust devil avvenuto il 24 luglio a Grugliasco, in provincia di Torino. A raccontare cosa è avvenuto è la reporter di Torino Cronaca, Valery Bueno, che ha realizzato il filmato: «Erano circa le 17 – spiega – in piscina ci saranno state un centinaio di persone ed era un pomeriggio tranquillissimo, caldo e senza vento.

All’improvviso, da un secondo all’altro, si è scatenato quello che potete vedere nel video. Sembrava davvero una piccola tromba d’aria che si è portata via asciugamani, borse, persino gli ombrelloni. Solo i lettini sono stati risparmiati, forse perché pesavano troppo. Abbiamo anche visto il vortice, proprio nel mezzo della piscina». Per fortuna, tutto si è risolto bene: «Sarà durato un paio di minuti e nessuno si è fatto male. Una volta finito, io ho preferito andare via ma tanti sono tornati a fare il bagno».

Che cos’è il Dust Devil?



Con ogni probabilità, quello che si vede nel video in realtà non è una tromba d’aria ma un Dust Devil (Diavolo di Sabbia), tipico fenomeno che avviene nelle località desertiche. Una piccola colonna d’aria rotante che si forma in cielo sereno e condizioni calde, sollevando polvere e detriti mentre si muove. A differenza dei tornado, i diavoli di polvere sono tipicamente deboli e di breve durata, solitamente durano pochi minuti.