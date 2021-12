Roma sconvolta da quattro trombe d’aria: le immagini e le urla di paura di chi le ha filmate (video)

Quattro tornadi, o trombe d’aria, hanno attraversato ieri la Capitale dalla costa all’interno, provocando danni, per fortuna non gravi, e terrorizzando molte persone che hanno ripreso e messo sul web le immagini dei vortici. La prima tromba d’aria è stata avvistata al largo di Ostia, una seconda è stata avvistata a Torvaianica, quindi a Fiumicino (video) e Settecamini. Il fenomeno è stato avvistato in maniera nitida da diversi Comuni dei Castelli Romani, a partire da Rocca di Papa, Ariccia, Albano, Genzano, Lanuvio e Velletri. Un fenomeno che nei giorni scorsi aveva colpito anche le coste della Sicilia.

Tantissime le chiamate ai centralini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Molta paura, in particolare, per una nuvola ad imbuto detta anche “funnel cloud” cioè fenomeno atmosferico che si verifica quando un tornado che non riesce a toccare terra. Il passaggio dei tornadi è stato poi seguito da una breve grandinata e da pioggia.