Berrettini si prende la decima: trionfo a Kitzbuhel e segnale al tennis italiano

Matteo Berrettini si prende la “decima”: decima vittoria consecutiva tra Gstaad e Kitzbuhel in appena 13 giorni, decimo successo in un torneo Atp, quarantesimo posto nel ranking(due settimane fa era numero 80) e ventiseiesimo nella Race, la classifica che premia a fine anno i primi otto portandoli alla finale di Torino. Il segnale definitivo di The Hammer al tennis italiano: non ci sono solo Sinner e Musetti(stasera in campo nella finale di Umago) ma è tornato prepotentemente uno dei più forti.

La finale contro Gaston e un torneo senza perdere un set

Nonostante provenisse dalla vittoria di Gstaad, a Kitzbuhel in cinque partite Matteo non ha perso un set. Oggi ha regolato il francese Gaston con un periodico 7-5, 6-3, perdendo solo una volta la battuta, nel secondo parziale, ma quando era avanti di due break. Per il tennista romano è il terzo titolo dell’anno.

La classifica degli italiani con più titoli Atp

La classifica degli italiani con più titoli vinti nel circuito non tiene conto dell’era dilettanti e quindi di Nicola Pietrangeli. Al comando c’è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, con quattordici tornei vinti (tra i quali uno slam e due 1000). Berrettini è ora secondo con la doppia cifra raggiunta ma promette di non fermarsi qui.

Berrettini verso il cemento

E’ presumibile che questa settimana Matteo si riposerà per poi andare negli Stati Uniti e in Canada dove sono in programma due 1000 e gli Us open. Non ha punti da difendere e può scalare ulteriormente la classifica: per arrivare a Torino servono grandi risultati nel Nordamerica e poi a Pechino e Parigi Berchy gli altri due master rimanenti. E’ un’impresa quasi impossibile. Quasi però.

Adesso aspettiamo Musetti

Stasera Lorenzo Musetti potrebbe regalarci un altro titolo ad Umago in Croazia dove affronterà l’argentino Cerundolo. In caso di vittoria salirebbe al quindicesimo posto della classifica. Subito dopo Musetti dovrà affrontare un viaggio nella notte per poi affrontare domani a Parigi Monfils. Ma domani è un altro giorno e si vedrà.