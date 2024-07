Bari, ritrovato il bimbo di due anni scomparso a Locorotondo: sta bene. Ore di paura col fiato sospeso

Ore e ore di paura con il paese con il fiato sospeso e la zona setacciata palmo a palmo per la scomparsa a Locotorondo, in provincia di Bari, di un bimbo di due anni. In serata la lieta notizia: Domenico Gallo è stato ritrovato ed è in buone condizioni, lo riferiscono i vigili del fuoco. Del piccolo si erano perse le tracce nella mattinata di oggi. Sono subito scattate le ricerche a tappeto del piccolo disperso in contrada Serralta a Locorotondo, in provincia di Bari. I familiari hanno diffuso la foto del piccolo chiedendo il massimo aiuto per rintracciare il piccolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Domenico, al momento della scomparsa, indossava una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con para bianca.

Bari, scomparso il piccolo Domenico di due anni

Secondo quanto si apprende, il piccolo che vive in una zona rurale nel comune barese, si trovava nei pressi di casa dove stava giocando quando, intorno alle 11, la mamma si è accorta della sua sparizione. È stata la stessa donna, che ha altri tre figli, a lanciare l’allarme. Vigili del fuoco, agenti della polizia locale e carabinieri stanno setacciando palmo a palmo la zona anche con l’ausilio di un drone e con il nucleo cinofili.

Setacciata la zona, diffuse le foto: tutto il paese col fiato sospeso

“Siamo in attesa dell’arrivo dei cani molecolari”, ha detto il sindaco di Locorotondo a metà pomeriggio. L’amministrazione del piccolo comune in provincia di Bari ha dato la notizia sul sito istituzionale e sui socia chiedendo la massima collaborazione nelle ricerche. “Vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo – si legge nella nota – tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”. Poi nel tardo pomeriggio la notizia sperata del ritrovamento.