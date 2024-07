Autonomia differenziata, Forza Italia costituisce l’Osservatorio. Musumeci: “Assurdo dire che spacchi L’Italia”

Forza Italia istituisce un Osservatorio che vigilerà sull’iter del DDL Calderoli, l’Autonomia differenziata divenuta legge qualche settimana fa. Lo ha annunciato il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. Ne faranno parte i presidenti di Regione(Cirio, Bardi, Roberti, Occhiuto e Schifani) i capigruppo delle due Camere, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, alcuni ministri come Elisabetta Casellati e dei tecnici di supporto.

Tajani: “Valuteremo anche le proposte di Zaia”

Nell’annunciare la costituzione dell’Osservatorio, Tajani ha detto che saranno valutate anche, “le proposte del presidente Zaia“(che ha anticipato la richiesta di alcune deleghe) e più in generale che sarà svolto un esame sull’iter della legge. e quindi di garantire la sussistenza dei Lep nella individuazione delle risorse. L’Autonomia avrà ancora bisogno di appositi decreti attuativi che dovranno successivamente essere approvate dalle singole Camere come avviene in ogni procedimento normativo ordinario.

Musumeci: “Sull’Autonomia basta sindrome di Calimero”

Sul tema è intervenuto anche il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in passato presidente della Regione Sicilia. Quella di un referendum sull’Autonomia differenziata ” è una richiesta legittima” ma “l’importante è che non si dica che si tratta di una legge che divide l’ Italia”, ha detto il ministro in un incontro tenutosi a Napoli.

“Da uomo della Sicilia, dico che l’ Italia – ha proseguito il ministro – è divisa da trent’anni. Dopo la Cassa per il Mezzogiorno si è tornati a una disuguaglianza davvero impressionante. C’è un divario profondo tra il Centronord e il Sud , non lo abbiamo scoperto ora. Che dobbiamo spaccare di più di quanto sia spaccata? Sempre dobbiamo lavorare per ricucirla e, quindi, fare uscire le Regioni del Sud dall’idea che tutto deve darci Roma, che noi partiamo svantaggiati perché siamo piccoli e neri e abbiamo la sindrome di Calimero”, ha aggiunto Musumeci.

“Polemiche mentre il Sud cresce”

Musumeci ha poi sottolineato un dato importante: “Tutto questo va superato, il Sud sta crescendo, lo dicono i dati degli ultimi giorni, e questo significa che, in una proiezione mediterranea, se dovessimo avere solo le infrastrutture di cui dispone il Nord, il resto lo faremo noi siciliani, noi campani, pugliesi, calabresi, noi meridionali: lo faremo con la forza del fosforo e delle braccia”.