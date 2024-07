Autonomia, Zaia scrive al governo per avviare la trattativa e incita il Sud: “Gemelliamoci”

Con una lettera inviata alla premier Meloni e al ministro Calderoli, il governatore del Veneto Luca Zaia ha formalmente chiesto il riavvio della trattativa con il governo per l’autonomia differenziata. “Primo obiettivo portare a casa quelle funzioni delegate delle nove materie non Lep che è possibile gestire in forma decentrata”, ha spiegato, riallacciando i fili di un discorso che si era aperto con il preaccordo siglato ai tempi del governo Gentiloni. Un “dettaglio” che continua a sfuggire alla sinistra, la quale con memoria corta e faccia bronzea rilancia gli allarmi sulla riforma, promulgata per altro a tempo di record da Sergio Mattarella. “È necessario contrastare in tutti i modi l’attuazione di questa legge”, ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, chiamando a raccolta “il fronte referendario, sia a livello di partiti, associazioni, società civile e parti sociali, sia sul fronte delle 5 regioni che governiamo e che possono fare la richiesta”.

Zaia scrive al governo e lancia un appello alle Regioni del Sud: “Testiamo insieme l’autonomia”

“Autonomia è equa divisione del benessere non del malessere. O la si fa come scelta o per necessità. E spero che una Regione del Sud ci segua su questa strada”, ha detto Zaia, dicendosi disponibile a un “gemellaggio” con una Regione del Mezzogiorno per “testare assieme questa autonomia”. nella conferenza stampa con cui ha presentato la sua iniziativa. “Chiederemo le nove materie non Lep con le relative funzioni, ma i contenuti saranno frutto di una trattativa graduale con nessuna fuga in avanti da parte nostra. Sarà un grande banco di prova per tutti, non solo per noi. Spero che questa prima fase di trattativa si possa chiudere con una bozza di accordo già entro la fine dell’anno. Noi comunque abbiamo già pronti tutti i dossier per ogni materia”, ha chiarito.

Le materie richieste dal Veneto

In attesa che siano definiti i Lep, Zaia ha chiesto le competenze su organizzazione della giustizia di pace; rapporti internazionali e con l’Ue della Regione; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare a integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Alle quali si aggiungono le materie oggetto del preaccordo con Gentiloni: politiche del lavoro, istruzione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, tutela della salute.

Anche Lombardia e Piemonte ai blocchi di partenza

Ma ai blocchi di partenza non c’è solo il Veneto. “La Lombardia, come ho già detto più volte, è già pronta. Abbiamo fatto tutti i compiti e quindi abbiamo la possibilità di fare delle scelte”, ha detto il governatore Attilio Fontana, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano come si muoverà la Regione, dopo la richiesta di Zaia. “Dovrò parlare con il ministro (Calderoli, ndr) e con il governo per concordare quali possano essere le materie. Io personalmente avevo pensato anche ad almeno una materia nella quale i Lep fossero già previsti, che può essere la Sanità, ma valuteremo con il governo”, ha chiarito ancora Fontana. Ugualmente anche il Piemonte è pronto, non ravvisando tra l’altro la necessità di un gemellaggio come quello proposto da Zaia. “Ben venga ogni idea se è buona, ma in Piemonte non abbiamo la necessità di proporlo perché siamo una regione del Nord fortunatamente animata da tanti uomini e donne del sud. Qui c’è l’Italia”, ha detto il governatore, Alberto Cirio. “Il Piemonte rappresenta, e dico per fortuna perché fa parte della sua fortuna, quella che è stata l’unione di persone di tante regioni d’Italia che in anni passati attirate soprattutto dall’industria dell’auto hanno lasciato le loro regioni d’origine e sono venute a vivere in Piemonte rendendolo più bello e più forte, quindi il gemellaggio già ce l’abbiamo in casa”.