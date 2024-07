Ancora minacce ad esponenti di FdI. “Finirete a testa in giù”, il messaggio a Paola Chiesa

Le minacce evocative di Piazza Loreto 2.0 non si fermano. Dopo le scritte nel Trentino contro Giorgia Meloni oggi è la volta di Paola Chiesa, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Difesa di Montecitorio. Anche a lei l’augurio di finire come Mussolini e Petacci, a testa in giù.

Le minacce a Paola Chiesa sui social

Tanto finirete tutti a testa in giù“, scrive un commentatore sotto un post di Paola Chiesa, deputata di Fratelli d’Italia. E un altro insiste: “Ha un viso inquietante e parla sempre di guerre”. Un altro ancora scrive “Ma, questa che fa, va in giro a far pubblicità alla guerra, a spronare gli animi alla battaglia, ad armare i cuori a combattere? Le guerre furono ideate e volute da quelli come lei ma, combattute dai cittadini, gli onori a quelli come lei, ai popoli”. E infine: “Questa tizia, è una persona estremamente pericolosa. Con la scusa di onorare i caduti, tenta una forma di ‘indottrinamento’ che privilegia l’uso delle armi, al posto del dialogo”.

Sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto un post della parlamentare di FdI. Con l’augurio esplicitato che tutto il partito finisca in una nuova Piazzale Loreto.

Dai 99 Posse ad altri: dopo l’inchiesta Fanpage è aumentato l’odio

Dopo l’inchiesta di Fanpage su alcuni esponenti di Gn, cacciati dal partito, protagonisti di pessime scene, sono aumentati i commenti di odio verso FdI, e le minacce, anche da parte di personaggi pubblici. I 99 Posse, gruppo musicale napoletano che proviene dai centri sociali, sono tornati alla ribalta per la frase, “se vedo un punto nero ci sparo a vista”, contenuta in una loro canzone.

I commenti di anonimi cittadini di sinistra sui social nei confronti di Meloni e del partito sono intrisi di odio, insulti, auspici di morte. Cosa c’entri tutto questo con la politica è difficile capirlo. Ma su questo la sinistra parlamentare resta in un meraviglioso silenzio.