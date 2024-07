Ambiente, crescita della raccolta differenziata in Italia, balzo del Sud. Il rapporto di Legambiente

Sull’ambiente l’Italia cresce. I comuni italiani fanno progressi sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Quelli del Nord sono più avanti, ma quelli del Sud stanno recuperando il tempo perduto. I più virtuosi però sono i Comuni più piccoli, quelli sotto i 5.000 abitanti. Il quadro emerge dal 31esimo rapporto “Comuni ricicloni” di Legambiente, la ricerca annuale che analizza l’impegno dei Comuni italiani nella raccolta differenziata.

Più 11% rispetto al 2023

L’associazione ambientalista definisce “Comune Riciclone” quello che mantiene la produzione pro capite di rifiuto indifferenziata al di sotto dei 75 chili per abitante all’anno. Nel 2023, le amministrazioni locali premiate con questo riconoscimento sono state 698, l’11% in più rispetto al 2022. Il Nord Italia si conferma all’avanguardia, con 434 Comuni virtuosi, ma il Sud rimonta alla grande, arrivando a 231 Comuni, il 23,8% in più rispetto al 2022. Ancora fermo è il Centro, con 33 Comuni: lo scorso anno erano 30. I migliori nella gestione dei rifiuti urbani si confermano i Comuni sotto i cinquemila abitanti: sono ben 450 sul totale dei Comuni ricicloni . Nella classifica, quelli tra i 5.000 e i 15.000 abitanti sono 196, quelli oltre i 15.000 e i capoluoghi sono ben 148.

Treviso la città più virtuosa

In testa, anche in questa edizione, ci sono i Comuni del Nordest: Treviso, Belluno, Trento e Pordenone. Tra le regioni, il Veneto si conferma primo in classifica per numero di Comuni virtuosi (173), seguito dalla Lombardia, (101, +27 rispetto alla scorsa edizione) e dalla Campania (83, +22 rispetto alla scorsa edizione). Si registra una crescita anche in Sardegna (+18) e in Abruzzo (+9). Arretrano invece il Trentino-Alto Adige (-9) e il Piemonte (-10). Sono oltre dieci milioni i cittadini il cui servizio di gestione dei rifiuti urbani è organizzato a livello consortile e ha raggiunto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

La difesa dell’Ambiente al centro del Pnrr

Anche su questo importante tema il governo sta agendo al meglio utilizzando le risorse del Pnrr e venendo incontro alle esigenze dei comuni. La raccolta differenziata è l’elemento base al quale vanno aggiunti gli interventi per la realizzazione dei termovalorizzatori, le bonifiche dei siti e altre questioni strutturali.