Altra gigantesca truffa su Rdc e permessi di soggiorno: la GdF stana la coppia “diabolica”

I signori della truffa. Ancora non ci liberiamo dei gravi danni all’erario provocati dal reddito di cittadinanza: la misura grillina, che per fortuna il governo ha superato. Ancora un legame illegale tra immigrazione clandestina e rdc scovato dalla Guardia di Finanza di Torino. Due coniugi, un egiziano e una donna rumena sono i protagonisti di quest’altro “furto” ai danni dello Stato. Cona l’aggravante di favorire l’immigrazione illegale. Alla coppa i finanzieri hanno sequestrato 1,6 milioni di euro.

Un milione e seicento euro sequestrati a un egiziano e una rumena

I due erano già destinatari di misure cautelari personali in un distinto procedimento penale: per associazione per delinquere finalizzata all’ingresso e alla permanenza illegale nel territorio dello Stato. Secondo i militari del Comando provinciale e la Procura di Torino, si trattava di un sodalizio strutturato e articolato per ottenere reddito di cittadinanza, indennità di maternità o Naspi e richieste di rinnovo o rilascio di permessi di soggiorno per persone non aventi diritto. Il tutto con la collaborazione di altri soggetti e di società di comodo.

I due a capo di associazione per delinquere

I due, inoltre, sarebbero “stabilmente dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio” da circa un decennio; al punto da disporre di ingenti quantità di beni, a fronte degli esigui redditi dichiarati negli ultimi 7 anni. Sono state così sequestrate ben 32 immobili, quote di due società, una ditta individuale e 10 rapporti finanziari, dal valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.