A Wimbledon è il giorno del derby italiano: Sinner-Berrettini, amici contro

A Wimbledon, al secondo turno, va in scena il derby italiano tra il numero uno del mondo, Jannik Sinner, e uno degli specialisti dell’erba, Matteo Berrettini. Un incontro che arriva troppo presto e che vede naturalmente il leader della classifica mondiale favorito, anche se non mancano le chanches per il tennista romano.

Sinner e Berrettini, diversi e uguali

Matteo Berrettini tre anni fa conquistò la finale del torneo londinese(sconfitto da Djokovic) subito dopo avere vinto il torneo del Queen’s. L’anno dopo rivinse il Queen’s ma il Covid gli impedì di partecipare al torneo slam. Raggiunse il top ranking, con il sesto posto, proprio nel 2021.

Jannik Sinner, da circa un mese numero uno, il primo italiano a riuscirci, ha vinto il 500 di Halle e sta dimostrando che anche sull’erba è potenzialmente in grado di vincere. Lo scorso anno entrambi fecero un grande torneo, con Berrettini arrivato sino ai quarti e Sinner giunto in semifinale. Diversi per caratteristiche tecniche e temperamentali, ma legati da una sincera amicizia e da una sana competizione. Berrettini, nei giorni della vittoria della Coppa Davis in Spagna, pur infortunato volle stare insieme alla squadra capitanata proprio dal fuoriclasse altoatesino.

Le insidie e il tabellone

Sull’erba i primi tre-quattro giorni( prima che la superficie si degradi) la palla rimbalza diversamente e questo rappresenta una insidia per chiunque. Berrettini, non essendo testa di serie, è capitato nella parte di tabellone dominata da Sinner in cui figura anche Carlos Alcatraz, il campione uscente, sceso al numero della classifica dopo essere stato nuovamente scavalcato da Djokovic. L’incontro Sinner-Alcaraz avverrebbe in un’ipotetica semifinale che, stante le condizioni non ottimali del campione serbo, potrebbe rappresentare una sorta di finale anticipata.

Sette italiani al secondo turno

Sono sette gli italiani arrivati al secondo turno a Londra, un record per i nostri colori. Oltre a Sinner e Berrettini sono avanzati Fognini, Cobolli, Darderi, Sonego e Musetti, quest’ultimo sulla carta il più accreditato ad andare avanti. Intanto vediamo cosa succederà nel derby.